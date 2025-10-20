Uomini e Donne, il prima e il dopo di Cristina Ferrara: “Ho sciolto il filler alle labbra”

Cristina Ferrara ha deciso di sciogliere il filler alle labbra, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Gianmarco Steri ha voluto raccontare cosa ha fatto ai suoi followers, mostrando i risultati di questo trattamento. Proprio come ha fatto Sophie Codegoni, la ragazza di Salerno ha deciso di rimuovere il filler che si era fatta iniettare alle labbra per renderle più grandi.

L’ultima tendenza, sempre più diffusa, è quella di “tornare indietro”, rimuovendo quel gonfiore che fino a poco fa sembrava essere fortemente voluto. Così anche Cristina Ferrara ha deciso di ridurre il volume delle sue labbra e ha mostrato sui social il risultato, spiegando anche le ragioni che l’hanno spinta a fare questa cosa.

Come sono le labbra di Cristina Ferrara dopo la rimozione del filler

Cristina Ferrara qualche giorno fa ha annunciato attraverso alcune storie su Instagram di essersi rimossa il filler dalle labbra. Anche lei, come molti personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, aveva deciso di aumentare il volume delle sue labbra. Ma adesso pare averci ripensato e così si è fatta rimuovere la sostanza riempitiva.

“Ieri ho sciolto il filler alle labbra. Non per pentimento, né perché fosse sbagliato ma perché il “di più” non fa necessariamente bene. Per piacersi completamente non sempre serve aggiungere, a volte è proprio il contrario“, queste le parole che Cristina Ferrara ha allegato alle immagini in cui ha mostrato le sue labbra dopo questo trattamento. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha spiegato nel dettaglio cosa ha fatto, ne se ha eliminato tutto il filler che aveva nelle labbra. E’ probabile che abbia deciso di ridurre un po’ il volume che, negli ultimi tempi, sembrava visibilmente aumentato.

Infatti, confrontando le immagini del prima e del dopo, la differenza si noterebbe poiché le labbra sembrerebbero essere meno gonfie. Soltanto una settimana fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era tornata a parlare dopo la fine della storia con Gianmarco Steri, aveva spiegato che non aveva intenzione di mostrare che andasse tutto bene, poiché sta vivendo un momento difficile. Cristina dopo l’annuncio dell’addio dall’ex tronista era rimasta silente sui social, salvo poi tornare a parlare per spiegare ai suoi followers come sta vivendo questa separazione.

Chiarendo che il momento particolare non sia dovuto ad altre persone, lasciando intendere che dunque non è collegato alla separazione da Gianmarco, ha spiegato: “(…) E’ un periodo di cambiamento, in cui sono cambiate e stanno cambiando un po’ di cose. E come ogni cambiamento, penso succeda a tutti, c’è una fase destabilizzante. Io mi trovo in quella fase ora“. Ai vari cambiamenti, adesso, si aggiunge quello del suo aspetto, che dopo il trattamento per la rimozione del filler, è evidentemente diverso.