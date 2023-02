Uomini e Donne, è ancora rissa tra Ida e Riccardo: “Vergogna” (video)

Nel giorno di San Valentino, dove prolificano amore ed i sentimenti più nobili, oggi, ad ‘Uomini e Donne’, è andata in onda l’ennesima rissa verbale tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri (che si è presentato in studio con tanto di pop corn). La dama non ha gradito alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex fidanzato al magazine ufficiale della trasmissione che hanno messo in discussione il suo ruolo di mamma e il rapporto con Alessandro Vicinanza (Qui, il video).

Vicinanza: “I pensieri che ha formulato nella sua cameretta e li ha resi pubblici a tutti quanti li poteva tenere tranquillamente per lui. Perché sinceramente essere chiamato immaturo da una persona che tutt’oggi vive ancora con i genitori è surreale. E’ uscito quattro mesi con una donna, con Gloria. Ha avuto sempre comportamenti inconcludenti… Non dobbiamo dimostrare nulla al signore attempato che abbiamo alle spalle. Non parlare della mia fidanzata sui giornali. Non ti permettere più di nominare la mia fidanzata ed il figlio sui giornali. Mai più. Il ruolo di mamma della mia fidanzata non viene giudicato sicuramente da te”

Ida: “Ti devi prendere la responsabilità di quello che dici. Maria penso che sta rosicando da morire”

Riccardo: “Tu non hai nessun diritto di venire qui e rivolgermi la parola. Per parlare con me devi chiedermi prima ‘Per cortesia’.

Maria De Filippi, in più occasioni, si è messa in mezzo per evitare che la lite degeneri ulteriormente visti i toni abbastanza accesi dei due contendenti. E, a più attenti, non è sfuggito che è stato fatto un taglio ad hoc quando la situazione è sfuggita un po’ di mano:

Riccardo: “Ma goditi la tua storia. Chi sei tu per dire: ‘Devo venire qui a parlare con Riccardo’. Chi ti crede di essere?! E’ inutile che fai la vittima, tanto non incanti più nessuno. Ti sei permessa di offendere mio nipote, tu che sei una mamma. Vergogna. Tu sei sempre stata brava ad incantare gli altri. Hai sputato su cinque anni di storia. Vergognati. Sei una capra. Devi tornare alle elementari per imparare a leggere. Avevo una lagna accanto a me, una che si lamentava in continuazione. Sono sempre stato umile. Hai finto un uomo che non è mai esistito”

Ida: “Stai attento a come rispondi sul mio ruolo di mamma. Mi hai mancato di rispetto. Mi devo far dire da te che sono ignorante?! Hai detto che il mio ragazzo non è all’altezza di stare con me. Come ti permetti di giudicare le mie scelte e l’uomo che ho scelto di avere accanto?! Mi sono salvata. Per quattro anni non ho vissuto. Sono rinata, mi dà tranquillità, equilibrio, serenità. Non mi credo nessuno. Quello che si crede qualcuno sei tu. Poveraccio a chi? Guardati. Irrisolto. Non dare del poveraccio al mio uomo”

La pace è ancora lontana…

Ida rassicura Alessandro per la situazione che si è creata in studio! Che ne pensate del suo gesto? #UominieDonne pic.twitter.com/L44l5eQMIx — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 14, 2023