Uomini e Donne, Ida Platano piange per Riccardo Guarnieri: “E’ stato un grande amore” (video)

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi, giovedì 27 gennaio 2022, Ida Platano ha rivelato di aver passato una piacevole serata a cena con Andrea. La dama del trono over, però, è stata attaccata da Tina Cipollari perché, nel suo racconto, non ha visto l’entusiasmo delle prime uscite che spinge una donna a frequentare un uomo oltre l’aspetto fisico.

La donna fatica a fidarsi nuovamente degli uomini dopo la delusione per la fine della storia con Riccardo Guarnieri e la mancata uscita dalla trasmissione con Diego Tavani. Anche Gianni Sperti comprende, a pieno, i sentimenti contrastanti di Ida che ha un momento di sincera commozione nel ricordare l’ex fidanzato con cui ha preso parte anche a ‘Temptation Island’:

Come Riaccado non mi è più piaciuto nessuno. Non l’ho più visto, non so se mi farebbe paura rivederlo. Potete dire tutto quello che volete, io ho conosciuto l’amore qui dentro con Riccardo. Per me è stato un grande amore.