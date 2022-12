Uomini e Donne, Ida Platano a Verissimo: “Con Riccardo una storia travagliata. Alessandro è il mio presente”

Ida Platano ed Alessandro Vicinanza hanno rilasciato, oggi, domenica 4 dicembre 2022, la prima intervista di coppia a ‘Verissimo’ dopo la scelta ad ‘Uomini e Donne’.

Ida: “Mi ha cercato durante l’estate, mi mandava dei messaggi. Mi aveva sognato. Mi teneva nei suoi ricordi giornalieri. Gli ho detto che volevo stare sola, che volevo farmi la mia estate in pace”.

Poi, l’imprenditore napoletano, con tanto coraggio, è tornato a settembre nel parterre maschile, intenzionato a far breccia nel cuore di Ida ormai libero dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri:

Quando è rientrato Riccardo, le sensazioni che avevo non erano passate del tutto. Cerchiamo di darci una possibilità ma le cose non andate. Caratterialmente non ci siamo trovati. E’ stata una storia molto travagliata. Quell’amore l’ho visto tanto forte che oggi è passato. E’ stato bellissimo viverlo nel bene e nel male. E’ stata una storia molto forte. I sentimenti nei confronti di Riccardo sono stati tutti veri. La vita va avanti. Il mio presente è Alessandro. C’è solo lui. Ho rivisto la scelta, da casa mi sono emozionata.

L’ospitata a ‘Verissimo’ è l’occasione giusta per fare qualche chiarimento sulla breve frequentazione con Roberta Di Padua:

Non rinnego una bella frequentazione, mi limito a quello. Non ero pronto ad uscire con lei. Avrei fatto un torto a lei e a me. Il mio cuore stava da tutt’altra parte. Avremmo fatto un buco nell’acqua. Non c’era futuro.

Tv Uomini e Donne, Ida e Alessandro lasciano il programma insieme

Il cavaliere è rimasto particolarmente colpito dallo sguardo e dal sorriso della neo fidanzata:

Ida: Mi tiene spensierata. Mi tiene leggera, non capitava da tempo. La sua prima uscita è stata leggera, da ragazzina. Ha un carattere frizzantino, pieno di iniziative. Non mi annoia. Fino ad adesso non abbiamo mai litigato. Siamo gelosi.