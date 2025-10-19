Uomini e Donne, i lavori prestigiosi delle dame e dei cavalieri del programma

In ogni edizione di Uomini e Donne ci sono sempre molte dame e tanti cavalieri che decidono di partecipare al programma per incontrare l’amore e iniziare una nuova relazione. C’è chi ci riesce e lascia il programma mano nella mano con la nuova fiamma, con cui continua la conoscenza lontano dalle telecamere e chi, invece, puntata dopo puntata resta nel trono over conoscendo di volta in volta nuove persone. Lontano dallo studio del daiting show ognuno ha le proprie vite, c’è chi lavora, chi è in pensione e capita spesso che parlino del loro lavoro in studio.

Che lavoro fanno, dunque, le dame e i cavalieri di Uomini e Donne? Molti uomini che scendono quelle scale raccontano di essere imprenditori, di avere attività commerciali, chi ristoranti, chi locali. Ci sono poi fisioterapisti, pensionati, insegnanti e chi ne ha più ne metta.

Qual è la professione delle dame e dei cavalieri di Uomini e Donne

A essere note sono senza ombra di dubbio le professioni delle dame e dei cavalieri più in vista del programma di Maria De Filippi. C’è – ad esempio – Gemma Galgani, che al momento sarebbe in pensione, ma in passato ha lavorato al Teatro Alfieri di Torino e al Teatro Colosseo. Parla molto spesso del suo lavoro anche Barbara De Santi, tornata in quest’edizione di Uomini e Donne dopo che la sua relazione con Ruggiero è terminata.

La dama è insegnante di musica a scuola e dice spesso di amare al suo lavoro, è capitato in tanti anni che i cavalieri che ha frequentato la criticassero per avere un carattere troppo da “maestrina”. Poi c’è Sabrina Zago, che in quest’edizione di Uomini e Donne è tornata con un nuovo look e ha detto di avere anche una nuova professione di cui è molto entusiasta. La dama dopo aver avuto un passato nel settore immobiliare, ha deciso di lasciare la sua professione, per iniziare una nuova avventura nel campo della ristorazione e in studio ha raccontato: “Non è facile a 57 anni reinventarsi ma per ora sono contenta. Il posto in cui lavoro è molto bello, di classe, con giardino, orto, piscina, cavalli (…). Mi sento a mio agio“.

Tra i cavalieri, come new entry, c ‘è Federico Mastrostefano, che in passato è stato già tronista, sportivo olimpionico, oggi è insegnante di nuoto, professione che ama tantissimo. Poi c’è Mario Lenti, padre dell’ex dama Claudia che usciva con Alessio, che è un imprenditore edile, dunque ha una sua propria attività. In passato altri cavalieri che sono arrivati nel programma per Gemma Galgani hanno raccontato di essere imprenditori, è il caso di Fabio Cannone, che nell’edizione precedente di Uomini e Donne, sembrava potesse essere l’uomo giusto per la dama, che è in pensione ma spiegò che nella sua vita si era occupato di vendite all’ingrosso per supermercati. Poi ci sono le storiche ex dame del daiting show come Roberta Di Padua, assistente e segretaria personale di politici della regione Lazio o Ida Platano, che ha un suo negozio di parrucchieri.