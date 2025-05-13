Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna ai ferri corti. Cosa succederà nelle prossime puntate del trono over

Giuseppe e Rosanna di Uomini e Donne, una delle storie più promettenti del programma sembravano felici ma ora è già crisi.

Sembrava una delle storie più promettenti del trono over di Uomini e Donne, di quelle che scaldano il pubblico e fanno sperare che, sì, l’amore può ancora nascere anche sotto i riflettori. Giuseppe e Rosanna avevano lasciato lo studio mano nella mano, tra applausi e lacrime, convinti – o almeno così sembrava – di voler provare a costruire qualcosa fuori.

Ma a quanto pare il lieto fine è già in discussione. E quello che è andato in onda durante la puntata di venerdì 9 maggio ha rimesso tutto in discussione, lasciando il pubblico con più dubbi che certezze.

Giuseppe e Rosanna scoppia la coppia di Uomini e Donne

La coppia, tra le più seguite dell’edizione, è infatti tornata protagonista di una discussione tutt’altro che leggera. Rosanna, visibilmente provata, ha voluto chiarire alcuni comportamenti di Giuseppe che, secondo lei, sono stati inaccettabili. Senza mai alzare troppo la voce, ma con la fermezza di chi si sente delusa, ha parlato di atteggiamenti ambigui, mancanza di trasparenza e poca coerenza tra le parole e i fatti. Un confronto diretto, infuocato ma lucido, che ha messo in luce una distanza tra i due che nessuno si aspettava così netta e così rapida.

Giuseppe, che fino a poche settimane fa era considerato una delle rivelazioni del programma, non si è tirato indietro, ma ha provato a difendersi spiegando che fuori dallo studio le dinamiche sono molto diverse. Ha ammesso qualche errore, certo, ma ha anche accusato Rosanna di avere troppe aspettative e di aver travisato alcune sue scelte. Il clima si è fatto pesante in pochi minuti, tanto che anche gli opinionisti in studio sono intervenuti per cercare di riportare il dialogo su toni più pacati. Ma ormai era evidente: la coppia è in forte difficoltà.

Infatti, dietro i sorrisi delle prime uscite e i proclami fatti davanti a Maria De Filippi, sembra esserci un’incompatibilità che i due non avevano messo in conto. E quello che sorprende di più è la velocità con cui tutto si è incrinato. Rosanna ha parlato di “delusione cocente”, di un Giuseppe molto diverso da quello conosciuto in trasmissione, e non ha nascosto il fatto che oggi si senta ferita. Lui, d’altro canto, ha continuato a ribadire di aver agito in buona fede, ma ha lasciato intendere che forse le cose sono andate troppo in fretta.

Non è ancora chiaro se ci sarà un nuovo confronto, magari lontano dalle telecamere, o se questa puntata segnerà la parola fine su una storia nata sotto i riflettori e già logorata dalla realtà. Ma una cosa è certa: la favola tra Giuseppe e Rosanna, tanto attesa e commentata, si è trasformata in un caso aperto. E se il pubblico, fino a ieri, li vedeva come una delle coppie più vere del trono over, oggi resta solo un grande punto interrogativo.