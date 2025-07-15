Uomini e Donne, Giuseppe dimentica Rosanna con un’altra: le foto del cavaliere e l’addio inaspettato

Tra dama e cavaliere è già finita? L’indiscrezione su di lui è diventata in poco tempo virale, avvistato con un’altra donna

La storia d’amore tra Rosanna e Giuseppe potrebbe essere già giunta al capolinea, dopo una serie di voci – iniziate a circolare già settimane fa – che parlavano di crisi e allontanamenti, adesso sarebbe arrivata la conferma che tra la dama e il cavaliere di Uomini e Donne sia tutto finito. A raccontarlo è stato Lorenzo Pugnaloni, l’esperto del programma di Maria De Filippi sul suo magazine ha condiviso un’immagine di lui in compagnia di un’altra donna misteriosa.

Un epilogo che mai nessuno si sarebbe immaginato, considerato che per Giuseppe sembrava essere stato un innamoramento fulmineo. E invece, a quanto pare, la coppia avrebbe già deciso di separarsi, sebbene al momento nessuno dei due abbia deciso di confermare o smentire la notizia.

Uomini e Donne, cosa è successo tra Giuseppe e Rosanna

A confermare le voci che circolano da tempo sulla coppia nata a Uomini e Donne c’è una foto di Giuseppe al mare con un’altra donna. Sarebbe questa la dimostrazione che tra dama e cavaliere la storia sia finita, tempo fa si era iniziato a parlare di maretta, ma le cose sembravano fossero rientrate.

A distanza di tempo, invece, pare che i due abbiano deciso di lasciarsi e lui potrebbe anche aver già voltato pagina, visto la foto che sta circolando in cui è in compagnia di un’altra donna misteriosa. Il condizionale è d’obbligo poiché da parte dei diretti interessati – per il momento – non c’è alcun intervento. Dunque non solo la rottura potrebbe non essere certa, ma non si consocerebbero nemmeno le ragioni che li avrebbero portati alla rottura.

Giuseppe si è fatto subito conoscere dal pubblico di Uomini e Donne per la sua simpatia, dopo una prima conoscenza – non andata a buon fine – con Sabrina, è rimasto “folgorato” da Rosanna. Lui stesso all’epoca aveva descritto quello che aveva provato guardando la dama così: ” (…) Quando lei è entrata è stato un qualcosa di più grande di me, un’emozione tipo l’Etna in eruzione, per me l’amore è questo (…)”. Ed effettivamente, bisogna dirlo, dama e cavaliere sembravano essere molto affiatati e il loro percorso all’interno del daiting show di Maria De Filippi aveva appassionato non poco il pubblico.

A quanto pare, però, qualcosa non sarebbe andato nel verso sperato e dunque potrebbero aver deciso di separarsi. Adesso, qualora la rottura sia confermata, resta da capire se la donna con cui il cavaliere è stato avvistato al mare sia un’amica o qualcosa di più e poi, bisognerà comprendere se rivedremo entrambi a settembre a Uomini e Donne, o anche solo uno dei due. Del resto, se la storia è finita e al termine dell’estate sia Giuseppe che Rosanna saranno ancora single, potrebbero scegliere di rimettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi.