L’ex dama ha mostrato le sue sorelle sui social, non lo fa mai e questa volta ha scritto parole molto importanti per loro

Uomini e Donne, Gemma presenta le sue sorelle: chi sono e cosa fanno

Gemma Galgani ha un legame speciale con le sue sorelle e in uno dei suoi ultimi post ha voluto far loro una dedica speciale. Conosciuta da tutti come la storica dama di Uomini e Donne – che proprio lunedì 22 settembre è tornato in onda – non tutti sanno che ha un rapporto molto forte con le sue sorelle.

La Galgani anche in quest’edizione del daiting show siederà nel parterre del trono over, a quanto pare – nonostante le diverse sfortune in amore che negli anni l’hanno resa celebre nel programma di Maria De Filippi – non ha alcuna intenzione di “gettare la spugna” e, anche quest’anno, è intenzionata a trovare l’amore e un compagno di vita. Ma chi sono le sorelle di Gemma?

Il messaggio di Gemma Galgani per le sorelle

Gemma Galgani ha due sorelle, Silvana e Anna Galgani, quest’ultima è la primogenita, poi c’è la dama di Uomini e Donne e poi la minore. E’ capitato più volte che il volto dei daiting show parlasse delle sue sorelle. In uno dei suoi ultimi post ha voluto far loro una speciale dedica in occasione di un giorno importante.

Nel giorno del compleanno di Anna, la sorella maggiore, Gemma ha condiviso un dolcissimo post, una fotografia delle due sorelle con un messaggio emozionante: “La mamma e il babbo mi hanno fatto un grande dono: le mie sorelle. Buon compleanno Annina Mia. Per me Anna sei il tutto: sorella, mamma, amica. Colei che mi conosce più di chiunque altro e sempre rimasta al mio fianco con tanta amorevolezza“.

Parole davvero molto tenere, che dimostrano lo speciale legame che Gemma ha con le sorelle e soprattutto con Anna, che – come lei ha più volte raccontato – le ha fatto praticamente da madre. Nel 2024 la dama di Uomini e Donne in un’intervista a Verissimo aveva parlato del legame speciale che ha con le sorelle, di come Anna l’abbia cresciuta e come Silvana, che lotta da anni contro un male molto serio.

“(…) Sta bene ma noi abbiamo una storia molto dolorosa, era piccolina quando le è stato diagnosticato un male incurabile. Resta ancora lì ci facciamo compagnia. Quando aveva 7 anni mamma è uscita con lei per farle una visita ed è stata ricoverata 3 anni e ancora oggi sfida la vita sempre. È una grande donna“, queste le parole di Gemma a Silvia Toffanin.

La Galgani è tornata a Uomini e Donne e probabilmente le sue sorelle sono le fan più affiatate della dama, che anche quest’anno ha ribadito di voler trovare l’amore e infatti, dopo aver chiuso definitivamente con Arcangelo, che ha praticamente ribadito la volontà di non uscire più con lei, ha già deciso di conoscere altri due cavaliere arrivati in studio per lei.