Uomini e Donne, la poesia di Tina Cipollari a Gemma Galgani: “Parole piene di verità” (video)

Qualche settimana fa, Gemma Galgani di ‘Uomini e Donne’ ha spento 72 candeline. Oggi, in puntata, Tina Cipollari le ha fatto recapitare una torta di compleanno con il numero sbagliato degli anni (75) e una serie di mummie. L’opinionista, oltre a farle un regalo top secret, le ha fatto recapitare una poesia in rima scritta di proprio pugno. Ecco il testo (Qui, il video):

Un altro se ne va

ma ahimè tu sei sempre seduta qua

ti credi bella ma sei solo una frittella

quasi sempre ti senti una regina

ma per tutti e per me sei solo una cretina

che a 100 anni si comporta come una bambina

Tanti uomini si sono presentati

ma puntualmente tutti son scappati

nonostante tutti i letti li hai toccati

neanche le mani del dottor Gasparotti

sono riuscite a cambiarti le sorti

protesi, lifting, plastica e silicone

sono serviti solo a prendere bidone

a te mummia il mio più caro consiglio

buttati sul nonno e non guardare il figlio

tanti auguri e buoni anni

perché tra poco compirai cent’anni.