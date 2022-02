Uomini e Donne, Gemma Galgani piange per la mancanza di un figlio: “Ho tanto amore da dare” (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi, martedì 22 febbraio 2022, Gemma Galgani si è lasciata andare ad un momento di forte commozione. La dama torinese ha rivelato, durante un’intervista per il settimanale ‘Nuovo Tv’, di avere un unico grande rimpianto ovvero quello di non essere diventata mamma (Qui, il video):

Il giorno di San Valentino mi hanno fatto un’intervista per Nuovo Tv. Il giornalista mi ha ha parlato e mi ha chiesto se mi era mancato un figlio e la maternità. Mi ha così chiesto se l’amore che do agli altri era anche rapportato al fatto di non aver avuto un figlio e di non essermi riuscita ad esprimere in quel modo. Non mi avevano mai fatto questa domanda. E’ un tema molto sensibile.

La dama torinese, nella giornata dedicata agli innamorati, ha cercato di spiegare, per la prima volta, che ha riversato negli uomini quell’affetto che non è riuscita a dare ad un figlio:

Quella domanda mi ha aperto una voragine, una porta che avevo tenuto sempre chiusa e poi ho pensato che quest’amore forse è rimasto inespresso e ho tentato di distribuirlo con la mia famiglia, gli amici, i ragazzi del teatro. Mi sono resa conto che ho tanto di amore da dare e che spesso spaventa anche le persone che ho conosciuto.

Uomini e Donne Tina Cipollari e Gemma Galgani litigano anche a Verissimo (video)

Anche Nadia, con cui la protagonista del programma di Maria De Filippi ha avuto qualche screzio poco prima, le ha fatto sentire la propria vicinanza emotiva. Le ha fatto, poi, un augurio con la speranza che, prima o poi, incontri il principe azzurro all’interno di ‘Uomini e Donne’: