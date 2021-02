Il “mito” di Gemma Galgani a Uomini e Donne, colei che ha garantito sempre ascolti soddisfacenti al dating show di Maria De Filippi, anche prima della fusione tra Trono Over e Trono Classico (avvenuta quest’anno e sperimentata l’anno scorso a causa del COVID-19), iniziò proprio con la movimentata relazione con Giorgio Manetti, noto anche come il “Gabbiano”, per la sua propensione alla conoscenza di altre donne, al di fuori della propria relazione con Gemma.

Gli appassionati di Uomini e Donne, se lo ricorderanno: la love story tra Gemma e Giorgio sbarcò addirittura in prime time quando il programma di Canale 5 costruì uno speciale di tre ore attorno ad una lettera che Gemma scrisse all’indirizzo di Giorgio, al fine di recuperare il loro rapporto, con la risposta di quest’ultimo che sancì la fine definitiva della loro relazione.

Il resto è “storia”: Giorgio ha abbandonato il programma e ha una vita sentimentale stabile da molto tempo, al contrario di Gemma che si barcamena nelle sue conoscenze perennemente osteggiate dalla sua acerrima nemica Tina Cipollari.

Nel corso degli ultimi anni, anche Giorgio Manetti ha criticato, a mezzo stampa, la sua ex fiamma, rilasciando dichiarazioni inequivocabili, accusandola di voler far la diva, di essere finta, di non essere interessata davvero a cercare l’amore e prendendola anche in giro per la sua decisione di accettare la corte di Nicola, ragazzo di soli 26 anni.

Gemma, che ha voltato definitivamente pagina, non vuole più sentir parlare di Giorgio Manetti e anche le parole utilizzata dalla Dama nei suoi riguardi, rilasciate al settimanale Nuovo, sono abbastanza pesanti:

Non capisco perché debba essere sempre così offensivo nei miei confronti, non vede le cose lucidamente. Mi chiedo perché continui ad attaccarmi, forse lo trova gratificante. Io invece lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre. Preferirei che su quello che è successo tra di noi in passato calasse il silenzio totale.

Riguardo le sue recenti sfortune sentimentali, Gemma, infine, si è espressa così: