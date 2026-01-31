Uomini e Donne fiori d’arancio al trono over: la coppia si sposa. C’è la data

Fiori d’arancio a Uomini e Donne dove nascono nuove coppie sia nel trono classico che nel trono over. Il dating show di canale 5 continua a regalare sogni d’amore a chi, dopo una delusione importante, sceglie di rimettersi in gioco partecipando al programma dell’amore più famoso in Italia. Nel trono classico, sono nate diverse coppie che hanno coronato l’amore con la nascita dei figli, con il matrimonio o con entrambi come Beatrice Valli e Marco Fantini, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione.

Anche nel parterre del trono over sono nate diverse coppie come quella di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza che festeggeranno tra pochi giorni il secondo anniversario e che sono sempre più uniti e innamorati. anche se, per ora, non pensano al matrimonio. Chi, invece, coronerà presto l’amore con i fiori d’arancio è una coppia che si è recentemente formata nel programma di Maria De Filippi.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo si sposano: quando sarà celebrato il matrimonio

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo si sono incontrati e innamorati nello studio di Uomini e Donne. Il loro percorso, però, non è stato facile. Dopo le prime, piacevoli uscite, Agnese ha deciso di conoscere anche Federico Mastrostefano portando Roberto ad allontanarsi e ad uscire con altre signore. La frequentazione tra Federico e Agnese è andata avanti tra alti e bassi per diverse settimane fino alla decisione della dama di chiudere definitivamente dando una nuova possibilità a Roberto.

Un legame, quello con Priolo, che non si era mai spezzato e che, in poco tempo, ha portato Agnese e Roberto a lasciare insieme il programma. Dopo l’addio a Uomini e Donne, la coppia ha sempre condiviso sui social i loro momenti insieme, compreso il selfie scattato dopo la proposta di matrimonio.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne, Agnese e Roberto sono stati ospiti in studio e, durante il racconto della loro vita insieme, l’ex cavaliere ha sorpreso la fidanzata chiedendole di sposarlo. Una proposta che la De Pasquale ha accettato con gioia non nascondendo la propria felicità sui social. “Sei arrivato tardi per essere il mio primo amore ma sei arrivato nel momento giusto per farmi capire che puoi essere l’amore della mia vita”, ha scritto Agnese su Instagram.

Un amore travolgente quello di Agnese e Roberto che, dopo quattro mesi insieme, hanno il matrimonio come prossimo progetto da realizzare e stando ad alcune indiscrezioni raccolte da Lorenzo Pugnaloni, la coppia potrebbe pronunciare il fatidico sì nel 2027.