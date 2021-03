Fabio Donato Saccu, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne nel 2015, è deceduto all’età di soli 46 anni, al termine di una battaglia contro un tumore.

All’interno del dating show condotto da Maria De Filippi, Fabio aveva trovato l’amore grazie a Lisa Leporati, con cui lasciò insieme il programma.

Attraverso i social, Lisa ha condiviso una foto che la ritrae sorridente insieme a Fabio, con la seguente dedica: “Ti ricorderò sempre così”. I genitori di Fabio, invece, hanno annunciato la triste notizia con il seguente post (pubblicato dal sito Isa e Chia): “Dopo un breve periodo, segnato da un male che non perdona, è mancato all’affetto dei suoi cari”.

Nel 2017, la coppia tornò nello studio di Uomini e Donne che li fece incontrare per la prima volta (fu Fabio a corteggiare Lisa, reduce da una frequentazione non andata a buon fine) per fornire aggiornamenti riguardanti la loro storia d’amore. All’epoca, Fabio e Lisa convivevano già da 6 mesi.

Nel video, disponibile sul sito Witty Tv, Fabio Donato Saccu parla così della sua compagna:

Ognuno può dare la sua interpretazione alla parola amore. Che io sia innamorato di Lisa, lo sanno anche le pietre del nostro giardino! Io capisco di essere innamorato di lei, non per i messaggini o per le attenzioni, ma perché lei, per me, è un esempio da seguire, giorno dopo giorno. Io la ammiro. Per me, questo è amore. Per me, questo è l’amore.

Lisa, invece, in quell’occasione, specificò il motivo per il quale si era innamorata di Fabio:

La cosa più importante sulla quale ogni tanto rifletto è il motivo per cui lo amo e il motivo per cui lo amo è perché voglio stare insieme a lui. Ogni qualvolta litighiamo, sono io che parto per cercare una soluzione, cosa che prima era difficile. La voglia di chiarire è la cosa che mi convince di più sul fatto che lui è la persona che voglio al mio fianco.

I funerali si terranno domani, venerdì 26 marzo 2021, nella chiesa parrocchiale del paese natale di Fabio Donato Saccu.