Uomini e Donne, ex corteggiatrice operata alla testa: “Si stanno prendendo cura di me”

E’ stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più amate: un volto noto del dating show di Maria De Filippi che in questi giorni per gravi problemi di salute sta lasciando con il fiato sospeso tutti i suoi fan. Lei stessa recentemente ha rivelato di aver affrontato un delicato intervento chirurgico alla testa.

La notizia, diffusa attraverso i suoi canali social, ha generato un’ondata di affetto e vicinanza da parte dei follower, che continuano a seguire con attenzione gli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

Si tratta di Diletta Pagliano, diventata nota al grande pubblico per la sua storia d’amore con Leonardo Greco, scelta nel 2011 al termine di uno dei troni più seguiti. A distanza di anni dal suo debutto televisivo, Diletta ha costruito una carriera come influencer, ma oggi la sua priorità è la salute, dopo aver subito un’ operazione neurochirurgica complessa.

Diletta Pagliano: due meningiomi rimossi, ora si attende la diagnosi

Nonostante la volontà iniziale di riservatezza, Diletta Pagliano alla fine ha deciso di raccontare pubblicamente quello che sta vivendo. Lo ha fatto con delicatezza, ma anche con grande forza d’animo, condividendo il percorso che sta affrontando e rassicurando i suoi fan: “Volevo rassicurarvi che è andata bene, ci sentiamo presto”, ha spiegato in una delle sue ultime storie su Instagram.

Diletta Pagliano è stata operata tre settimane fa alla testa e ha voluto aggiornare personalmente i suoi seguaci. “L’intervento è stato lungo e delicato un’operazione durata 10-12 ore per due lesioni importanti” ha scritto mostrandosi con la testa fasciata. L’operazione è stata fatta per asportare dal cervello due meningiomi — masse benigne che, sebbene non cancerose, possono diventare pericolose se localizzate in aree sensibili.

“L’operazione è andata benissimo, sono tutta gonfia a causa delle medicine che sto continuando a prendere, oggi ho ripreso anche a guidare e, piano piano, mi sto rimettendo in piedi”

Nonostante il buon esito dell’operazione, il quadro clinico resta complesso. Una terza lesione, vicina a un vaso sanguigno, non è stata rimossa e potrebbe richiedere ulteriori trattamenti. Gli specialisti del Policlinico di Milano stanno studiando il suo caso per decidere se sarà necessaria una terapia aggiuntiva, come la radioterapia. “I medici stanno valutando attentamente ogni opzione”, ha spiegato l’ex corteggiatrice, che nel frattempo attende i risultati degli esami istologici.

A colpire è stata anche la sincerità con cui Diletta ha raccontato la scoperta dei sintomi, come vertigini e forti dolori alla nuca, che l’hanno spinta a cercare un parere medico. La diagnosi è arrivata dopo diversi accertamenti: “Dovrò starci attenta e monitorarmi, perché c’è la possibilità che ritornino, che ricrescano, ma queste sono solo mie supposizioni. Gli esiti mi diranno qualcosa di più specifico.“, ha detto, senza nascondere la preoccupazione ma mostrando una straordinaria lucidità.