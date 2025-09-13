Uomini e Donne, ex cavaliere parla dopo mesi di silenzio: “Ho una patologia devo curarmi”

Non parlava da tantissimo tempo, adesso ha deciso di raccontare cosa ha scoperto e ha parlato di un problema di cui soffre

Erano ormai mesi che l’ex cavaliere di Uomini e Donne non parlava pubblicamente, a parte qualche sporadica pubblicazione sui social era completamente “sparito dalla scena”. Adesso ha rilasciato un’intervista a Più Donna, in cui ha raccontato di aver scoperto una patologia per la quale deve sottoporsi a delle cure.

Un racconto inaspettato che avrebbe destato anche una certa preoccupazione nei fan dell’ex cavaliere, che è stato senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del daiting show. Parliamo di Ernesto Russo, che è stato uno dei volti protagonisti di diverse edizioni del programma di Maria De Filippi.

Cosa ha Ernesto Russo di Uomini e Donne, il racconto

Ernesto Russo è tornato a parlare in un’intervista, al sopracitato settimanale ha confessato di aver scoperto una patologia legata all’alimentazione, una forma di diabete, per la quale – chiaramente – deve curarsi e prestare molta attenzione a cosa mangia.

“Io lo definisco un percorso anche se è una patologia vera e propria che va tenuta sotto controllo con il movimento, l’alimentazione e i medicinali, non è grave ma se trascurata può danneggiare (…)“, queste le parole dell’ex cavaliere di Uomini e Donne. Nella stessa chiacchierata ha raccontato che tempo fa era stato contattato per partecipare al Grande Fratello, una cosa che lo aveva molto lusingato. Ha spiegato che gli avrebbe fatto piacere partecipare al reality, ma avendo questa patologia ha preferito evitare: “(…) Non mi sembra il caso di farmi iniezioni di insulina in mondo visione“.

L’ex cavaliere ha detto di essere comunque molto sereno a riguardo, ha raccontato che è impegnato in tanti progetti lavorativi, sempre legati al cibo e all’intrattenimento. Ernesto ha spiegato che sta vivendo un periodo molto intenso, si sta dedicando al lavoro e ai suoi amori, che sono i figli, ormai grandi e la compagna.

Ernesto Russo aveva partecipato al programma diversi anni fa, per poi tornare dopo una lunga pausa. Nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne di cui è stato protagonista si era subito fatto notare per la sua eccentricità e per le varie frequentazioni avute con le dame, nello specifico quella con Barbara De Santi con la quale ha battibeccato a lungo. Il cavaliere, poi, lasciò il programma a causa di numerose segnalazioni arrivate su presunte frequentazioni esterne e da quel momento ha trovato l’amore al fianco di Martina, donna estranea al mondo dello spettacolo, con la quale le cose vanno a gonfie vele.

E proprio su Uomini e Donne, l’ex cavaliere ha detto che gli piacerebbe rivedere Mario Cusitore, con il quale si sarebbe instaurato un bel rapporto d’amicizia. Poi ha ironizzato dicendo che gli manca “lo Smart gate”, riferendosi a quanto accaduto all’ex corteggiatore di Ida Platano con una dama durante la sua permanenza nel trono over.