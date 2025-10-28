Uomini e Donne: età, lavoro e studi, dove vive, titolo nobiliare, figli. Tutto su Isabella, dama del trono over

Il parterre del trono over di Uomini e Donne è sempre più in vista: diversi i volti che riescono a conquistare l’attenzione del pubblico e diventate dei veri personaggi tv. Tra questi, oltre a Gemma Galgani che presenzia nel daytime di Maria De Filippi da più di 10 anni, anche Isabella. Nell’ultime puntate la dama ha conquistato il centro della scena diverse volte. Presente già nella scorsa stagione Isabella si è distinta per essere prima uscita con Giuseppe, a cui non ha voluto dare l’esclusiva, e poi con Emanuele, ma anche questa frequentazione non è andata a buon fine. Spesso è stata contestata da Tina Cipollari, che non ha mancato di attaccarla per alcuni suoi comportamenti.

Dopo la pausa estiva Isabella è tornata nello studio di Uomini e Donne ed è uscita con Christian e Mario. D’Isabella non si conoscono molti dettagli del suo privato, alcune informazioni sul suo conto sono state condivise in studio. Sono note le sue origini: il papà siciliano è deceduto quando lei era ancora una bambina, mentre la mamma era svedese. La dama ha un figlio, nato da una relazione che ancora oggi considera la più importante della sua vita. Tra le curiosità che la riguardano anche quella che avrebbe dei titoli nobiliari.

Isabella è uscita con diversi cavalieri, ma non ha ancora trovato la sua anima gemella. Più volte ha creduto di aver conosciuto la persona giusta, ma dopo qualche settimana di incontri sono sorte diverse incomprensioni. Anche con Cristian le cose non sono andate come previsto e questo ha indotto la dama a porre fine alla frequentazione. Il confronto tra i due anta è stato durissimo, e Isabella è stata anche accusata di essere uscita con Cristian perché interessata solo alla sua condizione economica. Un’affermazione che la dama ha respinto in modo deciso.

Uomini e Donne, Isabella lascia il daytime: l’annuncio

Cristian le ha anche contestato di essere uscita con Mario Lenti a sua insaputa. Quest’ultimo è intervenuto in sua difesa, ma quando le ha chiesto di ballare lei lo ha respinto e gli ha rivelato che lo considera solo un amico. Ma quel che ha sorpreso di più è l’annuncio inatteso della dama che ha confessato di voler lasciare il programma. Isabella avrebbe cominciato a frequentare una persona che non fa parte del daytime, un uomo che vive nella sua città e che ha rivisto dopo diverso tempo. Isabella ha posto così fine alla sua esperienza a Uomini e Donne.

Isabella si è dimostrata una donna matura e di carattere, e gli scontri con Tina ne sono una conferma. Animo cosmopolita la dama ha trascorso l’infanzia in Sicilia e poi per un periodo ha studiato in Francia. In seguito è tornata a Firenze, dove ha abitato per un periodo. Ma è a Milano dove ha concluso la sua formazione di moda. E’ una consulente commerciale, ma è sempre stata appassionata di musica.

Isabella July, e il mancato provino a X Factor

Per diversi anni Isabella ha lavorato nel mondo della musica, ha anche intrapreso la strada per diventare una cantante: ha superato i provini di X Factor, ma il suo sogno si è infranto perché ha scoperto di essere incinta ed ha voluto dedicarsi alla maternità: “Non avevo più vent’anni, ma non ho mai smesso di credere nella musica”.

Oggi non ha rinunciato a cantare, le piacerebbe di nuovo mettersi alla prova, ma è consapevole che alla sua età non è facile. L’esperienza a Uomini e Donne è stata formativa e per ora ha scelto di fare un passo indietro, ma la possibilità di un ritorno non è esclusa definitivamente.