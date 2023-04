Uomini e Donne, Elio contro Tina: “Prenderò i provvedimenti opportuni. Vai a scuola che te la sarai rubata la terza elementare” (video)

Secondo round tra Elio e Tina Cipollari di ‘Uomini e Donne’. Nella puntata di oggi, il desiderio del cavaliere di uscire nuovamente con Paola dopo le critiche di sette giorni prima ha riacceso la scintilla. La Cipollari, in particolare, non ha gradito il ‘bella’ con cui l’uomo ha cercato di attirare la sua attenzione (Qui, il video completo):

Tina: “Quanto sei incoerente, quanto sei penoso, quanta rabbia che mi fai…”

Elio: “Bella vatti a vedere la registrazione…”

Tina: “Bella lo dici a tua sorella, a chiunque altro e non a me. Str… Ma chi te la dà questa confidenza.”

Elio: “Ascoltami bene. Signora Cipollari…”

Tina (alla De Filippi): “Basta di proteggere questi malfattori. (ad Elio) Ma chi ti conosce… mica a te mi rivolgo dicendo ‘A bello’… a cretino…”

Elio vorrebbe riprovarci con Paola e… #UominieDonne pic.twitter.com/SDrOyRnuPf — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 26, 2023

Elio denuncia Tina Cipollari di Uomini e Donne?

A quel punto, Elio in un lungo botta e risposta, minaccia di querelare l’opinionista:

Elio: “Devi sapere che, per legge, nessuno può offendere pubblicamente un’altra persona. Sei una grandissima maleducata. Con te prenderò i provvedimenti opportuni. Ho una dignità. Non intendo venire qua ed essere offeso da te. Io ti ho chiamato bella. Non ti consento né a te e né a nessuno di chiamarmi str…. Sei una grandissima maleducata. Vatti a sedere. Non mi fai paura. Né te né altri trecento. Vai a scuola ed impara a fare questo programma. Pagherai cinque volte, sono cavoli tuoi. Ma chi ti credi di essere. Qui non vengo a prendere in giro nessuno. A me non sta bene, sono una persona conosciuta in tutta Italia, ho un’azienda. A me non sta bene. Pagherai per queste cose”.

Tina: “Vatti a mangiare un po’ di burro e ricotta che ti rinfreschi le idee. Tu a me bella non me lo dici”.

Elio: “Non sei nessuno. Facci fare il programma. Sei una cafona. Se non sai fare questo programma, senza dire cattive parole, vai a scuola che te la sarai rubata la terza elementare”.

Tina: “A pezzo di m, sei una m… di uomo”.

Elio, chiede, poi, di riguardare la registrazione di una settimana fa senza censure per ristabilire l’ordine della verità:

Elio: “Non stai bene con la testa. Vediamo cosa è perseguibile se ‘bella’ o le parolacce che mi ha detto. Non scendo al tuo livello”.

Tina: “Un uomo con me non deve prendersi certe confidenze…”

la faccia del signor elio quando capisce che tina in loop gli sta dicendo a pezzo di merda a pezzo di merda a pezzo di merda sto piangendo tutto#uominiedonne pic.twitter.com/HS81t91nqi — 🍂𝐛𝐢 (@B1693) April 26, 2023

corsa a recuperare la puntata, sto per fare la stessa fine di elio per le risate 😭 pic.twitter.com/asTuN4SAzg — Austerix22 🏎 (@austerix22) April 26, 2023

MARIA OGGI FINISCE MALE COMINCIA A CHIAMARE IL 113 #uominiedonne pic.twitter.com/tHgoT8X5rY — trashtvstellare (@tvstellare) April 26, 2023

L’uomo si attira i commenti negativi di Gemma, Paola e Cristina. Anche Gianni Sperti prende le difese dell’amica:

Elio: “Si sono meravigliati dell’immagine che è venuta di me fuori. Dai commenti, non da quello che è successo in trasmissione. Io non le ho sentite queste offese. Hanno pesato troppo. Nessuno, a mio avviso, ha diritto di offendere un’altra persona. Tu sai parlare. Puoi mettere a posto anche in italiano. Non c’è bisogno di scendere nel turpiloquio. La signora Cipollari può fare bene il suo lavoro senza offendere le persone. Quelle parole in Italia non si possono usare”.

Tina: “Ti hanno screditato non a causa mia”.

Gianni: “Se non vuoi essere giudicato non andare in televisione”.

Tina: “E’ venuto a cercare una compagna o a fare il critico televisivo”.

La reazione di Maria De Filippi

E’ Maria De Filippi, però, a fare un ultimo (vano?!) tentativo per riportare la pace tra i due contendenti (Qui, il video completo):

De Filippi: “Sto cercando, stando in silenzio ed ascoltando, di evitarti una querela”.

Tina: “Mi daranno gli arresti domiciliari per aver offeso questo bell’imbusto. Per avergli detto la verità. Non credo che la legge mi punirà”.

Elio: “Non sta bene con la testa”.

Tina: “Non sta bene con la testa è più offensivo di stron..”

De Filippi: “Credo che i tribunali debbano occuparsi di questioni più importanti”.

Caso definitivamente chiuso?!