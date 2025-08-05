La coppia nata nel daiting show si è separata, lui è subito intervenuto per chiarire come stanno davvero le cose

Uomini e Donne, è finita malissimo tra Marcello e Giada: il gesto (forte) del cavaliere

Quando sono usciti mano nella mano da Uomini e Donne nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo così brutale, invece i rapporti tra Marcello Messina e Giada Rizzi non solo si sono rotti, ma anche in malo modo. Il cavaliere del daiting show ha avuto una reazione molto chiara e forte, così diretta che quasi non sembra provenire da lui.

Da tempo si parlava di una crisi tra i due, inizialmente smentita da lei, finché poi non è arrivata la conferma – a mezzo social – della rottura. La dama aveva condiviso un messaggio sui social in cui spiegava come le storie non sempre “vanno come vogliamo”, parole che sono apparse fin da subito una conferma sulla separazione da Marcello. Poi è arrivato il gesto di lui molto forte, con un post di addio ha deciso di allontanarsi dai social.

Il gesto di Marcello di Uomini e Donne dopo la rottura con Giada

Marcello, prima di dire addio ai social, ha scritto un messaggio per salutare chi lo segue, in cui ha ringraziato in primis le tante persone che l’hanno sempre supportato. “Ci siamo conosciuti qualche anno fa vi ringrazio sia per le critiche che per l’affetto, ci ho provato ma non è il mio e soprattutto la mia faccia parlava negli ultimi tempi (…)“.

Poi ha salutato tutti spiegando che in questo momento sente il bisogno di “vita reale”, che per molti potrebbe essere “noiosa”, ma in realtà è “incredibilmente vera”. Poco dopo era intervenuta Giada che – in una storia Instagram – aveva parlato di come in una relazione ci si viva, ci si conosca e poi le cose possono andare diversamente da come ci si era aspettati. Poi aveva spiegato che a differenza di Marcello lei sarebbe rimasta sui social: “(…) Come ha sempre fatto, con la mia solarità che mi ha sempre contraddistinta. Non c’è un giusto o sbagliato. Non c’è colpa mia o sua. C’è solo voglia di prendersi del tempo e capire“.

Sia Giada che Marcello sembra siano stati vaghi, nessuno dei due ha parlato in modo diretto di rottura e tantomeno ha spiegato le motivazioni che ci sarebbero dietro la separazione. C’è chi crede, dunque, che si possa trattare di una pausa di riflessione e chi invece pensa che sarebbe solo una strategia per smuovere un po’ le acqua e chi ancora ritiene che questa crisi possa essere funzionale a un possibile ritorno di entrambi a settembre nel trono over.

Quando avevano lasciato il programma sembravano visibilmente presi, ma in tanti credono che in realtà i sentimenti fossero ben poco reali e per questo alla fine Giada e Marcello sarebbero arrivati alla rottura. Ora bisognerà capire se li vedremo nuovamente a Uomini e Donne o se in questa parte finale dell’estate assisteremo a qualche colpo di scena.