Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco ultime notizie: pronti al grande passo

La puntata di Uomini e Donne, dove c’è stata la scelta di Gianmarco Steri è stata mandata in onda lo scorso 30 maggio in prima serata, ma è stata registrata qualche settimana fa. Così il giovane parrucchiere e la sua scelta, Cristina Ferrara, sono una coppia a tutti gli effetti ormai da un po’ e adesso sarebbero pronti a compiere un grande passo.

Adesso che finalmente sono potuti “uscire allo scoperto”, prima della messa in onda della puntata della scelta, per regolamento del programma hanno dovuto mantenere un profilo basso, senza farsi vedere assieme in giro, stanno mostrando quanto sono innamorati. Pare, infatti, che la coppia sia più affiatata che mai e lo dimostrano le tante foto che condividono sui social. Adesso ci sarebbe anche una news che riguarda Gianmarco e Cristina e il passo che sarebbero pronti a compiere. Pare, infatti, che abbiano deciso di andare a convivere, una decisione importante che sarebbe l’ennesima dimostrazione di quanto siano legati.

Gianmarco e Cristina, cosa è successo dopo la scelta di Uomini e Donne

A rivelare questa indiscrezione sulla coppia nata a Uomini e Donne è stata Deianira Marzano, l’esperta di gossip rispondendo a una domanda di un utente, ha parlato di un grande progetto per Gianmarco e Cristina e rispondendo a una utente che le chiedeva se la coppia andasse a convivere, ha risposto: “Certo ragazzi sono super innamorati (…)“.

L’esperta di gossip ha poi aggiunto che non se lo sarebbe mai aspettato che fossero tanto innamorati, riferendosi probabilmente ai dubbi circolati sulla coppia poco dopo la scelta. Stando a quanto scrive la Marzano Cristina presto dovrebbe andare a vivere da Gianmarco a Roma, dimostrazione che i due ragazzi non solo sarebbero molto affiatati, ma avrebbero intenzioni piuttosto serie.

Intanto, sempre la Marzano ha raccontato che per Gianmarco si potrebbero aprire nuovamente le porte di Uomini e Donne, pare infatti che il ragazzo potrebbe diventare hair stylist del programma già da settembre. E’ noto come Steri sia stato benvoluto da tutta la redazione del programma, motivo per cui è probabile che Maria De Filippi e la sua squadra possa aver deciso di dargli quest’importante possibilità.

Per Cristina e Gianmarco le novità non sarebbero finite, la coppia, secondo quanto ha raccontato l’esperta di gossip, oltre alla convivenza starebbe pensando di aprire un’attività assieme, un salone hair and beauty al centro di Roma, in cui lavorerebbero assieme. Sarebbe questo un altro passo importante, un progetto che significherebbe quanto credano al loro futuro come coppia.

Quando la scelta di Gianmarco era stata resa nota tanti fan del programma avevano storto il naso ritenendo che il tronista avrebbe fatto una “scelta di comodo” e non dettata dal cuore. A giudicare da come stanno andando le cose tra l’ex tronista e la sua attuale compagna, invece, pare che siano davvero molto innamorati.