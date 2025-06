Uomini e Donne, Cristina cade al centro dello studio: la reazione di Gianmarco

Venerdì 30 maggio è andata in onda in prima serata, su Canale Cinque, la puntata della scelta di Gianmarco Steri. Un appuntamento speciale con cui Uomini e Donne ha salutato il pubblico in vista della pausa estiva e proprio mentre le due corteggiatrici del ragazzo romano stavano lasciando lo studio, Cristina Ferrara è caduta accidentalmente nel centro dello studio.

Un incidente che chiaramente ha spiazzato i presenti in studio, la ragazza era davvero molto emozionata e quando stava per uscire dallo studio, prima che fossero posizionate le sedute della scelta, è scivolata davanti a Gianni Sperti, a Tina Cipollari e ai familiari di Gianmarco. Una brutta caduta che è stato sicuramente un episodio destinato a entrare nella storia delle scelte del programma di Maria De Filippi.

Cristina cade nella puntata della scelta, cosa ha fatto Gianmarco

Nel corso della puntata della scelta sia Cristina che Nadia erano molto tese, lo stesso Gianmarco – finché non ha fatto la sua scelta – era emozionato e al contempo nervoso. Complice l’abito lungo di lustrini e il sandalo con il tacco a spillo, Cristina Ferrara – mentre stava lasciando lo studio in attesa di essere poi richiamata – è scivolata per terra.

Come si vede dallo screen della puntata è stata davvero una brutta caduta, ma la corteggiatrice si è rialzata praticamente subito, ridendo per quanto era accaduto. Maria De Filippi le ha chiesto se si fosse fatta molto male e Cristina ha rincuorato tutti, dicendo di stare “benissimo”. Gianmarco quando la corteggiatrice è caduta è rimasto spiazzato un po’ come tutto il resto dei presenti, sebbene sembrasse pronto a dare una mano a Cristina per rialzarsi, non ha fatto in tempo.

La ragazza, infatti, si è subito alzata senza l’aiuto di nessuno, per cui Gianmarco è tornato al centro dello studio, aspettando l’arrivo delle sedute per la scelta e facendo entrare Nadia. Alla corteggiatrice ha comunicato che non sarebbe stata lei la scelta. Quando è entrata Cristina, invece, probabilmente per smorzare un po’ la tensione, l’ha presa subito in giro per quanto era accaduto poco prima. Infatti le ha detto: “Attenta a non cadere“, scatenando le risate di tutti i presenti.

Dopo la scelta, un momento molto romantico che ha emozionato il pubblico di Uomini e Donne, Gianmarco ha continuato a prendere in giro la sua attuale compagna. Ripresi dalle telecamere del programma dietro le quinte, il tronista ha raccontato che la caduta di Cristina è stato un aiuto a tornare un attimo in se, visto quanto fosse nervoso: “Quando è caduta, la tensione mi ha abbandonato”.

Il momento della caduta di Cristina è stato ripreso in tutti i gruppi social dedicati a Uomini e Donne e in tanti hanno sottolineato come sia stato un bene che sia stata lei la scelta di Gianmarco. Come sempre il pubblico dei social si è diviso tra chi ha gioito per la decisione di Gianmarco e chi invece si aspettava che uscisse dal programma con Nadia.