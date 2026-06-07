Rai, cambio programmazione: perchè si ferma Affari Tuoi

Nuovo scossone nel palinsesto festivo della prima rete di Stato. Domenica 7 giugno 2026, i telespettatori dovranno fare a meno del consueto appuntamento con i “pacchi” più famosi d’Italia.

La Rai ha infatti decretato uno stop temporaneo per Affari Tuoi, il blindatissimo game show guidato con successo da Stefano De Martino che, nonostante gli ascolti record e la leadership indiscussa nell’access prime time, cede il passo per una sera.

Nessuna chiusura anticipata o crisi di share: si tratta di una precisa scelta strategica dei vertici di Viale Mazzini, intenzionati a dare massima visibilità ai grandi eventi che traghetteranno il pubblico verso la programmazione dei mesi caldi.

Calcio al posto dei pacchi: l’esordio dei nuovi Azzurri

Il motivo della mancata messa in onda di Affari Tuoi è di natura prettamente sportiva. A partire dalle ore 21:00, Rai 1 trasmetterà in diretta dallo stadio di Creta il match amichevole Grecia-Italia. La telecronaca dell’incontro sarà affidata alla collaudata coppia composta da Alberto Rimedio e Lele Adani.

La partita riveste un significato cruciale per i colori azzurri, segnando l’avvio ufficiale di un nuovo corso tecnico dopo la pesante delusione della mancata qualificazione ai Mondiali del 2026. Per l’occasione, la panchina della Nazionale Maggiore è stata affidata al CT dell’Under 21, il quale ha varato una vera e propria linea verde convocando i talenti più promettenti del nostro calcio, mantenendo il solo capitano Gianluigi Donnarumma come punto di riferimento e senatore del gruppo.

Una scelta, quella della Rai, volta a sostenere il rilancio del movimento calcistico italiano offrendo una serata di passione sportiva ai propri spettatori.

La data del rientro e la staffetta estiva con Marco Liorni

Per gli orfani del programma di De Martino l’attesa sarà comunque brevissima. Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda già a partire dalla prossima settimana, rioccupando la sua storica casella di palinsesto. Il viaggio stagionale del gioco dei pacchi proseguirà senza ulteriori scossoni fino al 19 luglio 2026, data ufficialmente stabilita per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva.

Da quel momento in poi, la fascia oraria presidiata da De Martino subirà un importante avvicendamento: il testimone passerà infatti a Marco Liorni, che tornerà al timone de L’Eredità in una veste estiva completamente rinnovata.

Questa mossa strategica consentirà a Rai 1 di mantenere accesa la sfida degli ascolti contro Canale 5, dove Gerry Scotti continuerà a presidiare i mesi estivi con le puntate de La Ruota della Fortuna.

Nel frattempo, Stefano De Martino potrà concentrarsi sui suoi futuri e prestigiosi impegni aziendali, che lo vedranno assoluto protagonista in vista del Festival di Sanremo 2027.