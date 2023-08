Uomini e Donne, i nuovi tronisti Cristian e Brando sono già fidanzati? Le segnalazioni e le smentite

Negli ultimi anni, il web sta acquisendo un importante potere nell’anticipare le dinamiche che potrebbero svilupparsi dentro al programma registrato tempo prima. E’ il caso di ‘Uomini e Donne’ che, dopo l’ufficializzazione dei nuovi tronisti, Cristian e Brando, si è ritrovata piena di segnalazioni sullo stato di ‘singletudine’ dei due ragazzi. Ma andiamo con ordine:

Uomini e Donne Brando: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne 2023 - 24 (video di presentazione)

Brando di Uomini e Donne è fidanzato?

Nella giornata di sabato, al sempre informato Veryinutilpeople ha riportato l’indiscrezione di un’utente secondo cui il giovane trevigiano sarebbe fidanzato con una certa Alice:

“Su quello che mi dice lei metterei la mano sul fuoco. Poi lei aveva anche messo delle storie con il cane che hanno preso insieme poco tempo fa (una/due settimane fa). Adesso è sparito tutto, sono sparite anche le storie in evidenza con la vacanza che si sono fatti in Egitto a inizio estate. Di certo c’è lui che i provini li ha fatti mentre stava con lei, poi non so se si siano lasciati nelle ultime due settimane, ma mi sembrerebbe strano”.

Non il tronista Brando che ha deciso di farci mangiare ancora prima che cominci il programma.. bene dai 😁 #uominiedonne https://t.co/tEuHmFbhmi — Raffaella Ruggeri (@Rugge2Raffaella) August 25, 2023

Nelle ore successive, la diretta interessata, originaria di Riccione per smentire tutto, ha postato una Stories (poi, rimossa), per chiarire la natura del rapporto che la lega a Brando:

“Ci tengo a precisare e chiarire la situazione. Io e Brando abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto di amicizia, niente di più. Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati”

Dopo la prima registrazione di #UominieDonne, sono arrivate segnalazioni sui tronisti Cristian e Brando riguardo presunte relazioni ancora in corso all’esterno. pic.twitter.com/DOiBW2R4YB — Trash Italiano (@trash_italiano) August 28, 2023

La ragazza continua a seguire Brando sui social ma, come gli utenti di Ig, sono scomparse dai social ogni riferimento di coppia.

Uomini e Donne Cristian: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne 2023 - 24 (video di presentazione)

Cristian Forti di Uomini e Donne è single o ha una fidanzata?

Anche la vita sentimentale del secondo protagonista, degli ultimi tempi, è finita sotto la lente d’ingrandimento. Prima della seconda registrazione (prevista per oggi pomeriggio), lo studente di fisioterapia ha scelto di fugare ogni dubbio:

“Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato. Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)”.

Saranno fatti degli approfondimenti oggi in puntata? Penetreranno questi voci anche in trasmissione? Staremo a vedere…