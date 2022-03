Uomini e Donne, ex corteggiatore di Gemma Galgani colto da infarto: “Grande sofferenza”

Costabile Albore che, qualche mese fa, è sceso dalle scale di ‘Uomini e Donne’ per corteggiare Gemma Galgani, intervistato, questa settimana, dal magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi ha confessato, per la prima volta, di avere avuto un infarto che gli stava costando la vita.

L’ex cavaliere del trono over si è dovuto sottoporre a due interventi molto delicati per poter tornare alla vita di tutti i giorni:

Mi hanno portato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia. Avevo un infarto in corso. Mi hanno ricoverato per accertamenti e cure. Durante la degenza sono emersi valori sballati nelle analisi e, dopo questi esami, è risultato che tutte le mie coronarie erano occluse, ed è stato necessario un intervento a cuore aperto per l’applicazione di quattro bypass. Anche le carotidi erano occluse, quella di destra completamente. In sostanza ho subito due interventi a breve distanza. È stata un’esperienza di grande sofferenza, anche per la difficoltà delle operazioni. Ma credo che, se sono qui a raccontare questa storia, è perché lassù qualcuno mi ama. Se fossi rimasto in Egitto, la mia sorte sarebbe stata diversa.