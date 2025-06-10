Uomini e Donne, cosa fa oggi Sabrina Zago dopo il trono over: le foto su Instagram

Il programma di Maria De Filippi è andato in vacanza e con lui anche i suoi protagonisti, è il caso della dama del daiting show

Per Sabrina Zago si è conclusa un’altra edizione di Uomini e Donne con un “nulla di fatto”. La dama, infatti, non ha trovato ancora l’amore e anche le ultime frequentazioni si sono concluse con due brutte delusioni d’amore. Ma cosa sta facendo dopo il daiting show? Le registrazioni si sono concluse da un po’ e a quanto pare si sta godendo il tempo libero.

La protagonista del programma di Maria De Filippi è molto attiva sui social, il suo profilo – proprio negli ultimi tempi – ha visto aumentare il numero di followers. La dama, infatti, può contare su un fitto numero di sostenitori che fanno il tifo per lei affinché possa trovare finalmente l’amore.

Sabrina Zago lontana dalle telecamere, la foto e la proposta in arrivo

Sabrina Zago ha raccolto altre due delusioni d’amore, le ultime due conoscenze che aveva intrapreso, purtroppo, non si sono concluse nel migliore dei modi. Prima Guido e poi Giuseppe hanno interrotto la frequentazione e soprattutto con il cavaliere messinese il dispiacere è stato più grande. Quest’ultimo, infatti, ha iniziato a frequentare poi Rossana con la quale ha lasciato il programma.

A quanto pare Sabrina Zago “si sta leccando le ferite” di una stagione di Uomini e Donne sicuramente non soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Come si vede dall’immagine che ha condiviso sui social, pare che sia comunque molto serena, lasciatasi alle spalle gli ultimi rifiuti probabilmente ha deciso di godersi la bella stagione, senza pensare troppo al passato. Ed eccola in questo scatto in cui, in tenuta giovanile e sportiva, appare in grande forma.

Sabrina Zago negli ultimi tempi è stata nominata la possibile “erede” di Gemma Galgani, questo perché come la “collega” torinese, starebbe collezionando molte delusioni d’amore. Quella con Giuseppe è stata l’ultima e, com’era già accaduto in passato, anche in questo caso si è subito lasciata andare e trasportare dalle emozioni. Cosa che molti telespettatori e anche Tina Cipollari le recriminano. Se da un lato, infatti, c’è chi la sostiene, definendola una donna sincera e sensibile, dall’altro c’è chi critica l’eccessiva ingenuità che dimostrerebbe all’inizio delle conoscenze.

E proprio perché è diventata una delle protagoniste più seguite del trono over, c’è chi parla di un suo possibile trono a settembre. Non sarebbe la prima volta che Maria De Filippi decide di far sedere sulla poltrona rossa un volto del trono classico. L’esperimento è stato fatto con Ida Platano e, sebbene l’epilogo del suo percorso non sia stato dei migliori, dal punto di vista degli ascolti, la scelta ha premiato. L’idea di avere ancora una dama come tronista potrebbe, quindi, essere molto allettante e la stessa Sabrina potrebbe decidere di mettersi in gioco in modo più diretto e provare quest’esperienza. Al momento non vi è nulla di certo, dunque la dama si godrà le vacanze in vista del ritorno a Uomini e Donne a settembre. Che la rivedremo – a meno che non trovi l’amore quest’estate – sembra essere sicuro, bisognerà poi capire in quale veste.