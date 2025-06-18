Uomini e Donne, cosa è successo tra Guido e Gloria: colpo di scena dopo il trono over

Nel corso dell’ultima edizione del trono over Uomini e Donne sono nate diverse coppie: cavalieri e dame, che dopo una breve frequentazione, hanno scelto di viversi lontano dai riflettori. Alcune hanno ricevuto il sostegno del pubblico, mentre altre non hanno convinto né i presenti in studio, né tanto meno i telespettatori che hanno detto la loro soprattutto sui social. Nonostante il successo del trono over, non sempre i suoi protagonisti convincono, molti sono interessati soprattutto all’eco mediatico prodotto dal programma e non sono affatto alla ricerca dell’anima gemella.

Tra le coppie che non hanno ricevuto l’approvazione ci sono sicuramente Guido e Gloria Nicoletti. Lei è tra le dame doc del daytime di Maria De Filippi, più volte si è lasciata andare ad alcune conoscenze, ma non ha mai avuto il lieto fine. Lui invece, dopo una breve frequentazione con Sabrina Zago si è dichiarato a Gloria. Il cavaliere ha ammesso di essere molto attratto da lei e di essersi anche innamorata. La dama lo ha messo alla prova per qualche giorno e poi ha accettato di uscire fuori dal programma con lui.

Poco prima della fine di Uomini e Donne i due hanno lasciato il daytime certi di avere un futuro insieme. Solo che le cose non sono andate come previsto. Solo dopo qualche settimana i due ex protagonisti del trono over hanno rivelato di essersi detti addio e si sono punzecchiati sui social. I dubbi degli opinionisti, ma anche di gran parte del pubblico si sono rivelati delle certezze. L’addio tra i due non ha sorpreso più di tanto, a differenza di quanto si dice in questi ultimi giorni. Sembra infatti che fra Gloria e Guido stia succedendo, di nuovo, qualcosa.

Gloria e Guido colpo di scena: i due sono di nuovo vicini?

Dopo la rottura con Guido, Gloria ha manifestato tutto il suo disagio per quanto è accaduto e non ha nascosto la sua sofferenza. Ora le cose sembrano aver preso una piega diversa. Secondo quanto ha riportato Lorenzo Pugnaloni, esperto tv, i due si sarebbero riavvicinati: “Ritorno di fiamma per Gloria e Guido? Posso anticiparvi che i due, dopo la rottura e le frecciatine social, si sono risentiti e si stanno organizzando per vedersi, al fine di chiarirsi a voce, a quattr’occhi”.

A quanto pare i due si sono visti e hanno avuto un confronto civile, si sono chiariti e dalla storia ig condivisa dall’ex dama sembrano essere di nuovi vicini. I due hanno deposto le armi? Vivranno un’estate di coppia o da soli? Per ora non ci sono altre info, ma l’attenzione sui i due protagonisti del trono over è sempre in allerta.

Uomini e Donne, le altre coppie del trono over

E se Gloria e Guido conquistano le prime pagine del gossip con i loro botta e risposta e possibili riavvicinamenti le altre coppie nate al trono over stanno vivendo un momento speciale. Sia Morena e Francesco che Giovanni e Francesca sono molto felici, si stanno godendo ogni momento insieme e la decisione di lasciare il programma si è rivelata giusta per i 4 ex volti del trono over.

Entrambe le coppie sono apparse sui social insieme e a tutto fa pensare che trascorreranno un’estate meravigliosa. Per ora per le due coppie l’amore sembra aver avuto la meglio.