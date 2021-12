Uomini e Donne: le 10 coppie storiche che non stanno più insieme

Non tutte le storie, nate all’interno degli studi di ‘Uomini e Donne‘, sono sfociate in un lieto fine. I telespettatori del programma di Maria De Filippi si sono emozionati, hanno vissuto un sogno, immedesimandosi negli amori nati a favore di telecamera. Scopriamo assieme le 10 coppie storiche che, dopo la scelta, non hanno proseguito un percorso assieme ma che, ad oggi, occupano ancora un posto importante nella memoria collettiva.

1. Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli

2. Paola Frizziero e Salvatore Angelucci (il deejay ha avuto, in seguito, una lunga relazione con l’ex opinionista, Karina Cascella, che l’ha reso papà della piccola Ginevra)

3. Giulia Montanarini e Alessio Lo Passo

4. Gemma Galgani e Giorgio Manetti (dopo una storia di 8 mesi, i due protagonisti del trono over si sono detti addio)

5. Federico Mastrostefano e Pamela Compagnucci (l’ex tronista lascia la compagna in diretta tv durante la settima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ con un laconico ‘Non ti amo più’)

6. Cristian Gallella e Tara Gabrieletto (la coppia è anche convolata a nozze nel 2016. L’unione è durata, però, appena 4 anni ed è terminata nel 2020)

7. Giorgia Lucini e Manfredi Ferlicchia (i due ex fidanzati si sono lasciati dopo la partecipazione a ‘Temptation Island’. La ragazza, dopo i 21 giorni di isolamento, aveva deciso di frequentare fuori dal programma uno dei single, Andrea Damante. La relazione terminò un anno dopo).

8. Giulia De Lellis ed Andrea Damante (tra alti e bassi, tradimenti e riappacificazioni, l’amore tra i Damellis è giunto al capolinea dopo cinque anni. Oggi, entrambi hanno due nuovi compagni ovvero Carlo Gussalli Beretta ed Elisa Visari).

9. Jonas Berami e Rama Lila Giustini

10. Valentina Dallari e Andrea Melchiorre

11. Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato (quattro anni di relazione dal 2015 al 2019)

12. Luca Onestini e Soleil Sorge (la storia, durata pochi mesi, è terminata durante l’avventura dell’ex tronista al ‘Grande Fratello Vip 2’. L’influencer gli fece recapitare una lettera. Si fidanzò, poi, per un breve periodo, con il collega di seduta, Marco Cartasegna)

13. Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini

14. Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo

15. Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti

16. Claudio Sona e Mario Serpa

17. Alex Migliorini e Alessandro d’Amico

18. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

19. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni

20. Sophie Codegoni e Matteo Ranieri

21. Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino