Uomini e Donne 2023: le coppie che si sono lasciate e quelle che stanno ancora insieme

Come procede tra le coppie nate nell’ultima edizione di ‘Uomini e Donne’? I fan del programma di Maria De Filippi, in questi giorni, possono seguire, sui social, le storie dei tronisti e delle proprie scelte. Chi avrà proseguito il proprio percorso fuori dal programma una volta spente le telecamere di Canale 5? Scopriamolo assieme:

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini di Uomini e Donne stanno insieme

La tronista ed il suo forzuto corteggiatore stanno ancora assieme. Dall’ultima registrazione, i due neo fidanzati non si sono più lasciati. Si fanno dediche d’amore via social e, sabato, saranno ospiti della prossima puntata di ‘Verissimo’ per raccontare, a Silvia Toffanin, i retroscena inediti della loro frequentazione lontano dal clamore mediatico.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino di Uomini e Donne stanno ancora insieme

La coppia delle fiabe: lei marchesina, lui il principe azzurro che tutte le donne sognano di incontrare nella propria vita. Un amore destinato a durare nel tempo. Prossima tappa? Un appoggio a Roma per evitare di fare gli eterni pendolari tra Roma (città di Lavinia) e Caserta (città di Alessio).

Luca Daffrè e Alessandra Somensi di Uomini e donne si sono lasciati

E’ finita, prima ancora di iniziare, tra l’ex naufrago de ‘L’Isola dei Famosi’ e la sua corteggiatrice. A pochi giorni dalla registrazione della scelta, il tronista (rendendo privato il proprio account Instagram) ha comunicato la propria decisione mettendo, di fatto, a tacere, tutto il chiacchiericcio attorno alla spinosa questione:

“Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle amiche invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri) preferisco essere io a darvi spiegazioni. Ci siamo scelti consapevoli di non conoscerci al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere. Ho provato a portarla nel mio mondo, ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna. Conscio di essere sempre stato me stesso, sincero dal primo momento la mia scelta nel programma è stata voluta e sentita, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo”.

MA LUCA E ALESSANDRA CHE SI SONO LASCIATI DOPO UNA SETTIMANA💀#uominiedonne pic.twitter.com/qYOCKfHjSX — giuliaa♡ (@vicolociecoo_) May 18, 2023

Federico Nicotera e Carola Carpanelli di Uomini e Donne: amore a gonfie vele

Nessuna nube all’orizzonte per una delle unioni più solide sbocciate all’interno del dating show di Canale 5. Poche litigate e la voglia di intraprendere una convivenza sotto lo stesso tetto a Roma (dove il giovane ingegnere risiede e lavora all’aeroporto) e accorciare le distanze tra Lazio e Piemonte, dove l’ormai ex corteggiatrice sta completando gli studi universitari.