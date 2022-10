Uomini e Donne: le coppie che si sono lasciate nel 2022

Il 2022 è stato un anno funesto per tante coppie del mondo dello spettacolo. Anche alcuni protagonisti di ‘Uomini e Donne’ si sono detti addio nei primi mesi del nuovo anno. Scopriamo assieme quale tra gli amatissimi volti del dating show di Maria De Filippi ha concluso la propria storia d’amore.

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo

Camilla e Riccardo sono stati assieme sei anni. E’ stata la giovane influencer, attraverso il proprio account Instagram, ad ufficializzare la rottura:

Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa, obiettivi lavorativi e personali ci portano ad una separazione. Non rinnego nulla, purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. È un momento delicato, spero che i motivi che hanno portato alla rottura restino personali.

Alla base della separazione, il web ha ipotizzato un tradimento e l’esistenza (non confermata) di un’altra donna.

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo

Dopo nove anni di relazione e due figli (Brando e Zeno), Francesca ed Eugenio hanno deciso di troncare la propria unione. Informando tempestivamente i rispettivi followers sui social:

Aspettavo di dare la notizia della rottura del mio rapporto con Eugenio avvenuta una settimana a dopo un anno di crisi solo per una questione di un grosso problema che è subentrato pochi giorni fa, dove hanno diagnostica un brevissimo tempo di vita rimasto alla cagnolina Mia. E’ un momento per me molto duro, purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire. Non mi sento di aggiungere altro perché i panni sporchi mi hanno insegnato a lavarli in casa mia. Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dover di dover scrivere almeno queste due righe, ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove all’interno ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo.

L’ex tronista, poche ore dopo, ha voluto replicare dando la propria visione dei fatti:

Io e Francesca eravamo in crisi e il viaggio per Rodi era già stato programmato da tempo per lavoro… ci serviva per capire ancora meglio se si poteva recuperare il rapporto. Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimo della nostra cagnolino. La signorina fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive che era in un momento difficile. Con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente. Tutto questo il giorno dopo del viaggio.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone

E’ durata appena tre mesi la frequentazione tra Matteo e Valeria. E’ l’ormai ex corteggiatrice a rompere il silenzio attorno al chiacchiericcio sulla loro coppia:

È vero, siamo nati in un programma televisivo e ci siamo esposti, ma non significa che debba entrare nello specifico della rottura. I motivi restano nostri, per fortuna resta la privacy. Io non sono una persona rancorosa o vendicativa, che sputa nel piatto in cui ha mangiato. Non lo farò mai, quindi se vi aspettate che io parli male della persona con cui ho condiviso determinate cose importanti, non succederà mai.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo

Dopo sei anni di matrimonio, anche Teresa e Salvatore, protagonisti prima di ‘Uomini e Donne’ e poi di ‘Temptation Island’, hanno interrotto ogni rapporto. Cancellando persino le foto con i momenti più felici. E’ la bella siciliana, poche settimane fa, rispondendo ad un’utente, a chiarire, una volta per tutte, la sua situazione sentimentale:

Ho letto alcuni messaggi. Alcuni mi sono piaciuti un po’ meno, alcuni un po’ di più. L’unica cosa che mi viene da dire, poi magari lo affronteremo più avanti il discorso, è che una persona non deve necessariamente quando sta male piangersi addosso. Io sono stata malissimo ma poi si arriva a toccare il fondo e quando poi tocchi il fondo devi comunque aggrapparsi a qualcosa. Sono convinta in base a quello che ho passato e ho vissuto che i problemi gravi della vita siano altri, penso che la salute sia alla base di tutto, senza quella non puoi fare nulla e quindi sempre forza e coraggio. Bisogna sempre rialzarsi, i dispiaceri ci sono nella vita, ce li abbiamo tutti, non sono l’unica, però diamo il giusto peso alle cose.

Davide Donadei e Chiara Rabbi

Ad un anno dalla scelta, Davide ha concluso la storia d’amore con Chiara affidando, alla rete, le proprie riflessioni:

Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia, sarò io”, ha scritto polemico l’ex tronista, “Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola. Io e Chiara non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene.

Poche settimane fa, l’ormai ex coppia si è ritrovata negli studi dove tutto è nato, per un confronto a tre con Roberta Di Padua che l’ex tronista (che non ha mai nascosto un interesse per la dama) ha visto lontano dalle telecamere una volta terminata la relazione con Chiara.