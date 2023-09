Uomini e Donne: le coppie che si sono lasciate nell’estate 2023

A pochi giorni dalla messa in onda della nuova stagione di ‘Uomini e Donne’, è giusto fare il punto della situazione sulle coppie, nate all’interno del programma, che si sono dette addio nell’estate 2023.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli di Uomini e Donne stanno ancora insieme? No!

A poche settimane dalla scelta, l’ingegnere e la sua scelta hanno terminato la loro relazione. L’ex tronista, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, ha messo la parola fine alla breve frequentazione (“Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo”). Dalle anticipazioni, circolate sul web, è confermato che ci sarà un acceso confronto tra i due ex innamorati, in cui verranno svelati, una volta per tutti, i motivi della rottura.

Roberta Giusti e Samuele Carniani si sono lasciati? Sì!

E’ durata due anni, invece, la storia d’amore tra l’ex tronista e il personal trainer. Attraverso un messaggio condiviso su Instagram, la coppia ha informato i propri seguaci del definitivo allontanamento (“Abbiamo deciso di interrompere la storia che abbiamo iniziato a costruire due anni fa perché forzare incastri, voltarsi dall’altra parte pur di stare insieme e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male. Abbiamo avuto la maturità di guardarci negli occhi e capire che nessuno dei due vuole che l’altro soffra e che questa situazione non stava facendo del bene a nessuno. Abbiamo preso una decisione sicuramente difficile, ma crediamo che in questo momento sia per il bene di entrambi. Non so dirvi cosa succederà in futuro, non possiamo saperlo, i sentimenti non svaniscono in due giorni e non svanisce facilmente neanche la speranza che le cose in un futuro possano sistemarsi”).

Nicole Santinelli e Carlo Mancini si sono lasciati? Sì!

E’ sfiorita sul nascere anche la passione tra i due protagonisti della scorsa edizione del dating show di Canale 5. A comunicarlo, a quindici giorni dalla scelta e dall’intervista a Verissimo, il forzuto corteggiatore, attraverso una diretta Instagram: “Non costringerei mai una donna a provare dei sentimenti per me, deve venire dal cuore, come era da parte mia. Se capissi che in lei c’è una parte di dubbio forte, farei un gesto molto forte, sono sincero. Sono fiero di trattare le donne con educazione e gentilezza, siamo in un periodo in cui magari la donna è affascinata dall’uomo sfuggente, ma io non sono quel tipo di uomo, l’ho detto dall’inizio”.

Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati? Sì!

Si è interrotta bruscamente a fine agosto, anche la storia tra Veronica e Matteo, insieme da quasi due anni: “Non è minimamente una cosa che mi aspettavo. Non è minimamente una cosa voluta da me. Soprattutto non è una cosa di cui conosco le ragioni. Quindi non posso neanche darvi spiegazioni perché in realtà non so darle neanche a me stessa. Ovviamente, da essere pensante e da donna, faccio dei ragionamenti. Faccio uno più uno, metto insieme qualche puntino e diciamo che a delle conclusioni posso arrivarci. Con tutta la sincerità del mondo, vi dico che le ragioni che mi sono state date, che sono praticamente inesistenti, non sono a parer mio minimamente sufficienti per poter chiudere una storia che, almeno da parte mia, era non importante, ma di più. Era un amore e un sentimento, a questo punto unidirezionale, in cui io credevo al 200%, su cui avrei messo la mano sul fuoco e da cui non mi sarei mai aspettata una delusione tale. A parer mio i problemi ci sono in qualsiasi tipo di relazione, ma per poterli superare serve tanta pazienza, tanta volontà e tanto amore, che nel caso della nostra coppia c’erano solo da una parte evidentemente. Sono delusa, affranta e ferita da una persona che ero convinta non mi avrebbe mai ferita, non avrebbe mai tradito la mia fiducia e non mi avrebbe mai fatto del male. Mi sbagliavo”.

Non va meglio alle unioni nate durante il trono over: Isabella Ricci e Fabio Mantovani, convolati a nozze nel maggio 2022, hanno deciso di separarsi dopo poco tempo. Nelle ultime ore, Luca Panont ha comunicato, sui social, di aver concluso la storia con Antonella Perini: “Visto che mi state scrivendo in tanti, vi anticipo che non sono stato io a lasciare Antonella. Potete chiedere a lei direttamente, quindi non vedo il motivo di scrivermi insultandomi. Le motivazioni non le ho ancora capite, rivolgetevi sempre a lei, sicuramente ne sa più di me”.