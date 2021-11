Uomini e Donne: le dieci coppie che stanno ancora insieme

In tante stagioni di ‘Uomini e Donne‘, si sono formate tante coppie: alcune si sono lasciate dopo mesi di frequentazione… altre, invece, una volta spente le telecamere, hanno deciso di mettere su famiglia convolando a giuste nozze e accogliendo la cicogna. Scopriamo assieme la top ten con i protagonisti più amati del dating show di Maria De Filippi.

1. Nella stagione 2014 – 15, Teresa Cilia sceglie Salvatore De Carlo. Dopo aver superato il viaggio nei sentimenti di ‘Temptation Island’ ed un periodo di allontanamento, marito e moglie non si sono più separati.

2. L’ex Miss Italia Clarissa Marchese, ai tempi, decise di uscire dal programma con Federico Gregucci. Dopo essersi sposati ed aver vissuto, per un breve periodo a Miami, i due innamorati, in pieno lockdown, decidono di rientrare in Italia assieme alla primogenita Arya.

3. Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, dopo essersi uniti in matrimonio, sono genitori di due splendidi bambini, Niccolò e Leonardo.

4. Sono passati quasi dieci anni del trono di Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo. L’ex tronista e la moglie sono ancora insieme sono più uniti che mai. Al loro fianco, due pargoletti, che portano il nome di Brando e Zeno.

5. Da quando sono usciti assieme dagli studi di ‘Uomini e Donne’, Beatrice Valli e Marco Fantini non si sono più mollati. Convivono a Milano e sono tra i più quotati influencer italiani. Hanno avuto due bambine, Bianca e Azzurra. Hanno un altro ragazzo, Alessandro, nato dalla precedente relazione di Bea.

6. Andrea Cerioli, reduce dall’esperienza come naufrago dell’ultima stagione de ‘L’Isola dei Famosi’, e Arianna Cirrincione, sono innamoratissimi. Durante la permanenza in Honduras, l’ex concorrente dell’adventure game di Canale 5 ha manifestato il desiderio di diventare papà.

7. Dopo un periodo di iniziale indecisione, Andrea Dal Corso è riuscito a conquistare la fiducia di Teresa Langella. Tra i progetti futuri, la convivenza e l’abito bianco.

8. L’unione tra i ‘Cobras’ Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi prosegue ininterrottamente da quasi 3 anni. Vivono sotto lo stesso tetto da diversi mesi. Sono, come testimoniano gli scatti sui rispettivi profili Instagram, una delle ship più ‘on the road’ di ‘Uomini e Donne’.

9. Anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno compiuto il grande passo. Si sono uniti a nozze e hanno avuto due maschietti, Mario Achille e Domenico Ethan.

10. La storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non ha avuto mai intoppi. Affiatati, belli, innamoratissimi, l’influencer ed il deejay convivono e hanno un cagnolino, Gigi.