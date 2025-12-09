Uomini e Donne, Cinzia Paolini e Rocco Bruno storia finita: il gesto social della dama

Cinzia e Rocco la scorsa settimana hanno lasciato Uomini e Donne insieme, ma a quanto pare la storia è già arrivata al capolinea: il gesto social della dama.

Il trono over di Uomini e Donne continua a monopolizzare l’attenzione del pubblico, le vicende degli anta appassionano e incuriosiscono e spesso appaiono più reali e concrete di quelle dei giovani. Nel corso dell’ultime stagioni sono nate diverse coppie, che hanno avuto il loro lieto fine, mentre altre si sono dette addio dopo poche settimane. Intanto nell’edizione attualmente in onda sono in corso diverse frequentazioni, una fra queste ha portato due over a lasciare lo studio insieme: si tratta di Cinzia Paolini e Rocco Bruno.

Subito dopo la scelta di lasciare il dating show insieme i due hanno pubblicato diversi scatti della loro unione felice, un rapporto che sembrava stabile e consolidato e che dava l’impressione di aver superato ogni tipo di contrasto. Del resto la coppia in passato ha avuto diversi scontri che non hanno evitato il ritorno di fiamma. Una reunion che però non ha avuto lunga durata visto che ad oggi la relazione è arrivata al capolinea. Ad affermarlo alcuni indizi social condivisi dall’ex dama.

Nei giorni scorsi Cinzia ha pubblicato alcune lamentele su Rocco, rendendo pubblico il suo disagio di coppia. Il rapporto non ha così trovato una sua stabilità. Inoltre Cinzia ha condiviso una storia con una foto dell’ex cavaliere nello studio di Uomini e Donne e vi ha posto sopra un cuore spezzato: il tutto accompagnato da una commovente canzone di Marco Mengoni. L’immagine è significativa del fatto che fra i due la rottura è definitiva e non ci potrà essere nessun futuro insieme. Ma cos’è accaduto? Cosa ha portato i due anta a dirsi addio dopo aver scelto di lasciare il programma insieme?

Cinzia e Rocco, perché si sono lasciati: il retroscena

Cinzia non è stata un personaggio molto gradito agli opinionisti di Uomini e Donne. La dama infatti non ha convinto Gianni, ma neanche Tina Cipollari che l’hanno accusata di non essere sincera. Quando Cinzia ha lasciato lo studio con Rocco, i due volti del format erano certi che la storia non sarebbe arrivata a Natale, e avevano ragione visto che è finita molto prima.

Cosa ha spinto i due a lasciarsi non è noto, non ci sono altri indizi se non quelli rivelati dalla salernitana. Rocco non ha condiviso nessuna dichiarazione ne ha commentato la storia dell’ex, e per ora sta evitando di alimentare le polemiche e i rumors. Intanto sui social si sprecano i commenti: “Aveva ragione Tina“, “ Si sapeva”. E ancora: “Ma lei cosa vuole,,,, antipatica,,,”.

Uomini e Donne anticipazioni ultima registrazione

In rete circolano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne che rivelano alcuni colpi di scena inattesi. Gemma decide di interrompere la frequentazione con Antonio e Roberto, mentre Mario Lenti le fa un avance decisamente audace, che si scontra con le dichiarazioni di Barbara De Santi. Quest’ultima rivela che il cavaliere in passato le ha confidato di non voler più uscire con Gemma.

Sara riassetta i suoi corteggiatori e cerca di chiarire alcune sue posizioni, spera che capiscano quello che anche lei sta vivendo. Infine Cristiana bacia sia Ernesto che Federico e crea dei disagi in studio. I due corteggiatori hanno un nuovo scontro.