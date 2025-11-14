Dalle anticipazioni del daiting show sappiamo che cavaliere e dama hanno deciso di lasciare lo studio assieme, cosa è accaduto dopo

Uomini e Donne, Cinzia e Rocco dopo l’addio al trono over: cosa sta succedendo

Cinzia Paolini e Rocco Bruno hanno iniziato a viversi la loro storia d’amore lontano dalle telecamere, come si è appreso grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne cavaliere e dame, dopo una serie di tira e molla, hanno lasciato lo studio mano nella mano, pronti a conoscersi fuori dallo studio.

Una notizia che è rimbalzata su tutte le fanpage dedicate dal programma di Maria De Filippi e che, chiaramente, ha rallegrato i tanti fan della coppia. Ma cosa è successo dopo che hanno lasciato il programma? La storia tra Cinzia e Rocco continua?

Cinzia e Rocco, la prima foto dopo aver lasciato Uomini e Donne

Sebbene la puntata in cui si vedono Cinzia e Rocco che lasciano il programma assieme debba ancora andare in onda, grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne – riportate da Lorenzo Pugnaloni – sappiamo che cavaliere e dama hanno deciso di darsi una possibilità fuori dal programma. Del resto in una delle ultime puntate andate in onda abbiamo visto Maria De Filippi essere molto dura con entrambi, dicendo loro che non li avrebbe fatti più sedere al centro studio, visto che i loro battibecchi di fatto non portavano da nessuna parte.

Ad ogni modo, a giudicare dalle immagini che Cinzia Paolini ha condiviso sui social, pare che la conoscenza fuori stia continuando e con Rocco formerebbero ufficialmente una coppia. In una delle ultime registrazioni Rocco ha letto una lunga lettera a Cinzia, parole molto romantiche che alla fine le hanno fatto accettare l’invito a conoscersi meglio fuori. Nonostante i dubbi di Gianni Sperti, che ha sempre detto di non essere convinto dei sentimenti di Rocco, la dama alla fine ha deciso di provarci.

Dopo la registrazione della puntata in cui Rocco e Cinzia “si sono scelti”, entrambi hanno condiviso alcune immagini dei primi momenti vissuti fuori dal daiting show, in una delle storie condivise dalla Paolini (come si vede dalla foto) si vede Rocco che tiene in mano una lettera che le deve aver letto al ristorante. All’immagine la dama ha allegato una data con un cuore, la dimostrazione che – al momento – le cose tra i due procederebbero per il meglio.

La loro storia a Uomini e Donne ha visto una serie di alti e bassi, in una delle ultime puntate è sembrato anche che la conoscenza si fosse interrotta, poi però le cose sono cambiate. Rocco è riuscito un po’ alla volta a sciogliere ogni dubbio alla dama, regalandole anche un bellissimo bracciale. Si è così arrivati alla scelta finale e all’inizio della relazione lontani dalle telecamere, in attesa che la puntata sia trasmessa, entrambi hanno pubblicato qualche prima immagine della “vita da coppia”. Probabilmente potrebbero tornare nel programma come ospiti, raccontando come procede la loro storia.

Cinzia Paolini già in precedenza aveva lasciato Uomini e Donne con un cavaliere, era accaduto l’anno scorso, quando aveva provato a iniziare una storia con Antonio, ma le cose non sarebbero decollate così lei è tornata in studio e in quest’edizione ha incontrato Rocco.