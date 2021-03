Uomini e Donne chiude… in Spagna

Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV), la versione iberica di ‘Uomini e Donne’ chiude ufficialmente. Il prossimo 25 marzo 2021, infatti, andrà in onda l’ultimo appuntamento con il dating show in onda dal 24 gennaio 2018 su Cuatro. Il programma, creato e condotto in Italia da Maria De Filippi, ha debuttato, in Spagna, il 9 giugno 2008 su Telecinco e toccato un traguardo prestigioso di oltre 2400 puntate all’attivo diventando uno dei programmi più longevi della televisione generalista spagnola.

La conferma è arrivata anche dall’autorevolissimo portale ‘La Vanguardia’ che ha raccolto la decisione di Mediaset di cancellare il programma dopo 13 stagioni. La trasmissione, in onda, da 12 anni, in terra spagnola, ha rappresentato, per molti giovani, un’opportunità concreta per trovare l’anima gemella e nuovi sbocchi professionali nel mondo dello spettacolo.

Al momento, per il grande addio, non è prevista la reunion con i volti più amati dello show. Toccherà, invece, a l’ultimo conduttore Jesús Vázquez (subentrato a Emma García, Toñi Moreno e Nagore Robles), dare l’addio definitivo ai telespettatori.

Negli ultimi anni, per risollevare gli ascolti, lo spettacolo ha cambiato rete e fascia oraria (dal mattino al pomeriggio).

Alcuni ex tronisti e corteggiatori hanno avuto successo anche nel nostro Belpaese. E’ il caso di Ivan Gonzalez che, dopo l’esperienza sulla poltrona rossa di ‘Uomini e Donne Spagna’ ha avuto una buona consacrazione, da noi, ricoprendo lo stesso ruolo. Ha preso parte, inoltre, come tentatore a ‘Temptation Island Vip’, stringendo un feeling speciale con Valeria Martini. Ed, infine, è entrato a far parte del cast della scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip’ uscendo, però, dopo appena 4 puntate per volere del pubblico da casa.

Anche, la nostra connazionale, l’influencer Elisa De Panicis, con un passato da ex protagonista del format ispanico, ha arricchito, qualche tempo fa, la rosa degli inquilini della casa più spiata di Cinecittà (e non solo).