Il parterre del trono over, sia maschile che femminile, non smette di rinnovarsi e, nell’ultima parte della stagione, tra le dame, è arrivata Marina Brochetta, una signora elegante e raffinata la cui bellezza non è passata inosservata. Con il suo charme, infatti, ha incantato il parterre maschile anche durante le sfilate femminili attirando l’attenzione, in

Uomini e Donne, chi è Marina: età, lavoro, Arcangelo, Gemma Galgani e tutte le curiosità

Il parterre del trono over, sia maschile che femminile, non smette di rinnovarsi e, nell’ultima parte della stagione, tra le dame, è arrivata Marina Brochetta, una signora elegante e raffinata la cui bellezza non è passata inosservata. Con il suo charme, infatti, ha incantato il parterre maschile anche durante le sfilate femminili attirando l’attenzione, in particolare, di qualche cavaliere. Di Marina, però, non si hanno molte notizie.

A differenza di altri protagonisti, infatti, non si è presentata in modo ufficiale. Tuttavia, dai racconti fatti al centro dello studio, pare che abbia tra i 50 e i 60 anni e che sia un’imprenditrice nel mondo della moda. Marina, infatti, vive ad Anzio dove è titolare di una boutique e famose sono le sue sfilate sul territorio.

Oltre ad essere una donna bellissima, Marina ha dimostrato di avere una personalità molto forte e un carattere deciso e a tratti duro. Alla ricerca di un compagno, è consapevole di ciò che cerca nella persona con cui costruire qualcosa insieme.

Marina, la vita privata e il percorso a Uomini e Donne

Della vita privata di Marina non ci sono notizie. Non si sa, infatti, se la dama sia mai stata sposata e se abbia figli. Attualmente single, tuttavia, Marina sta cercando un uomo con cui costruire una storia. Tra i primi cavalieri ad essere stato colpito dalla bellezza e dal fascino di Marina è stato Giuseppe, il cavaliere siciliano che vive e lavora a Roma e che ha lasciato il programma con Rosanna, dama del parterre con cui sta vivendo una storia fuori dalla trasmissione.

Con Giuseppe, infatti, la conoscenza è finita poco dopo e Marina è tornata a guardarsi intorno. L’arrivo nel parterre di Arcangelo ha poi cambiato tutto. Quest’ultimo, dopo aver accettato il numero di telefono di Gemma Galgani ed essere uscito con lei concludendo l’uscita con un bacio, ha espresso il desiderio di conoscere anche Marina.

La dama ha accettato, ma dopo il primo appuntamento ha fatto un passo indietro non volendo alcuna competizione con Gemma. Arcangelo, dopo vari dubbi, ha così chiuso con la Galgani dedicandosi unicamente alla conoscenza di Marina ma l’esclusiva è durata ben poco perché il cavaliere ha prima chiesto a Sabrina Zago di uscire e poi a Cinzia, un’altra dama del parterre.

Se Sabrina ha rifiutato, Cinzia ha accettato scatenando la dura reazione di Marina. Quest’ultima, infatti, nelle ultime puntate di Uomini e Donne, come svelato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, si allea con Gemma Galgani puntando il dito contro Arcangelo che, così, lascia lo studio prima della fine della puntata.