Uomini e Donne, che fine hanno fatto Ida e Riccardo dopo il trono over

Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno “dominato” la scena del trono over di Uomini e Donne per diverso tempo, la loro storia aveva appassionato moltissimi fan, ma che cosa fanno oggi? Recentemente erano circolate alcune indiscrezioni in merito a un possibile riavvicinamento, da quando si sono detti addio, avevano intrapreso strade diverse e l’idea di rivederli assieme aveva letteralmente fatto impazzire i loro sostenitori.

La Platano era tornata a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, ma il percorso sulla poltrona rossa del programma di Maria De Filippi non ha avuto il migliore degli epiloghi. La bella parrucchiera siciliana ha lasciato il trono senza fare una scelta, dopo essere rimasta molto delusa da Mario Cusitore, il corteggiatore di cui era sicuramente più invaghita e sul quale le erano arrivate numerose segnalazioni. Ma cosa fa oggi?

Ida e Riccardo, la loro vita dopo Uomini e Donne

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno avuto una relazione che tra alti e bassi sarà durata all’incirca un paio di anni. Sebbene non si possa parlare di una storia lineare con un preciso arco temporale, si sono frequentati a lungo e dopo una serie di tira e molla e aver partecipato anche a Temptation Island, si sono lasciati. C’era stata anche una proposta di matrimonio che aveva tanto fatto sperare i fan della coppia, ma alla fine le loro strade si sono separate.

La Platano è poi tornata a Uomini e Donne come tronista, ma dopo la fine del trono ha preferito non tornare nel parterre del trono over, rifiutando l’invito di Maria De Filippi. Tempo fa aveva detto di aver iniziato una relazione con un uomo, ma poi non si è saputo più nulla a riguardo. Continua a gestire il suo salone di parrucchiere, è attivissima sui social e – al momento – è molto concentrata su se stessa, il lavoro e il figlio.

Le ultime notizie su Riccardo Guarnieri risalgono a qualche tempo fa e pare che l’ex cavaliere avesse iniziato a lavorare in un ristorante stellato di Taranto. Non si sa se anche lui, come Ida, al momento sia single. Qualche settimana fa la coppia nata nello studio di Uomini e Donne era tornata al centro del gossip per un possibile riavvicinamento, un like di Ida a un video che ripercorreva la sua storia con Guarnieri all’interno di un gruppo social legato al programma di Maria De Filippi aveva alimentato quest’indiscrezione.

Poi, però, Ida – parlando di un’altra cosa sui social – aveva lasciato intendere di essere assolutamente single e quelle parole erano apparse come una risposta alle voci di un riavvicinamento tra lei e Riccardo. Intanto c’è ancora chi spera di rivedere entrambi nel parterre del trono over, dopo che la Platano ha lasciato intendere di essere single, in tanti credono che a settembre possa tornare a Uomini e Donne. Staremo a vedere.