Uomini e Donne, che fine hanno fatto Giovanni e Francesca dopo il trono over

Avevano lasciato Uomini e Donne decidendo di iniziare una frequentazione, di provare a vedere come sarebbero andate le cose durante l’estate per poi capire cosa fare, così Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani non sono usciti dal programma come una vera e propria coppia. Hanno, però, annunciato che avrebbero provato a conoscersi, ma come stanno dopo la fine di Uomini e Donne?

La dama e il cavaliere ad oggi sono una vera e propria coppia, sebbene quando hanno salutato Maria De Filippi non si erano definiti fidanzati, alla fine le cose tra di loro stanno procedendo a gonfie vele e lo dimostrano le varie pubblicazioni social di entrambi. Nel corso del programma avevano vissuto diversi alti e bassi e sembrava fossero arrivati a un punto di rottura definitiva, con tanto di un lancio di una scarpa di Francesca contro Giovanni.

Giovanni e Francesca di Uomini e Donne stanno assieme? Le parole di entrambi

Dopo che la dama aveva lanciato addosso a Giovanni una scarpa tutti avevano creduto che la loro conoscenza fosse chiusa per sempre, ma nel programma di Maria De Filippi non è mai detta la parola fine. Infatti, il cavaliere ha deciso di tornare sui suoi passi e chiedere una seconda possibilità a Francesca, che ha deciso di accettare e a quanto pare le cose tra di loro, lontani dalle telecamere, vanno a gonfie vele.

Già prima che finisse il programma di Maria De Filippi Giovanni aveva mostrato in un video pubblicato sui social il tatuaggio che si era fatto in onore di Francesca, il disegno di un decolleté rosso sul petto, il modello di scarpa che gli aveva tirato addosso. Gesto che aveva lasciato intendere come il cavaliere facesse sul serio, ma a riprova del fatto che sono una coppia più che affiatata ci sono anche nuove pubblicazioni di entrambi sui social.

Qualche giorno fa Francesca, come dimostrano alcuni video pubblicati da Giovanni, è stata a Napoli e ha conosciuto i figli del cavaliere. I due hanno trascorso qualche giornata al mare in totale relax e godendosi il loro amore. Il cavaliere ha pubblicato anche un video che è sembrato voler essere una frecciatina ad altri protagonisti di Uomini e Donne, poiché ha scritto: “Molti sono usciti come coppie principesche, una settimana e si sono lasciati. Io porto la nomea del Don Giovanni, ma faccio i fatti“.

A pochi giorni dalla fine di Uomini e Donne, poi, Francesca aveva voluto ufficializzare il fatto che lei e Giovanni fossero una coppia, spiegando anche che aveva ricevuto molte critiche per avergli dato una seconda possibilità. La dama aveva sottolineato come secondo lei aver avuto il “coraggio di perdonare” era stata una dimostrazione di carattere, sottolineando come il percorso nel programma fosse stato bello, intenso e ricco di emozioni. Del cavaliere, suo attuale compagno, aveva scritto: “(…) E’ una persona diversa, che sa dare amore. È un papà fantastico e io voglio conoscerlo“. Dunque al momento Giovanni e Francesca sembrano essere più felici che mai.