Uomini e Donne. che fine ha fatto Mario Cusitore. Il gossip (nuovo) con Ida Platano

Mario Cusitore tempo fa ha lasciato nuovamente Uomini e Donne in seguito ad alcune segnalazioni che erano giunte su di lui. Dopo essere stato corteggiatore di Ida Platano, ed essere stato sbugiardato dalla tronista e dagli opinionisti riguardo una segnalazione che era arrivata su di lui, era tornato nel programma nelle vesti di cavaliere del trono over. Ma anche in quest’occasione, dopo aver frequentato alcune dame, ha lasciato il daiting show sempre in seguito ad alcune voci circolate sul suo conto.

Dopo aver detto addio al programma di Maria De Filippi l’ex cavaliere, che intanto non lavora più come speaker radiofonico, sembra essere impegnato in ospitate ad eventi e promozioni. Anche lui, come altri protagonisti di Uomini e Donne, usa il suo profilo social per sponsorizzare brand o prodotti. E mentre lui si è allontanato dal daiting show, Ida ha raccontato un retroscena che lo riguarda.

Mario e Ida, cosa è accaduto dopo Uomini e Donne

Mario Cusitore e Ida Platano sembra che siano entrambi single al momento, l’ex cavaliere dopo Uomini e Donne – a giudicare dalle immagini che pubblica sul suo profilo social – partecipa a diverse serate ed eventi, mentre l’ex tronista si sta concentrando sul suo lavoro. Recentemente è stata proprio la bella parrucchiera siciliana a raccontare in un’intervista un retroscena sull’ex corteggiatore napoletano.

La Platano, al magazine di Uomini e Donne, ha raccontato di aver risentito Mario Cusitore, un retroscena che nessuno si sarebbe mai aspettato, visto come sono finite le cose tra di loro. Invece Ida ha raccontato che l’ex corteggiatore napoletano le avrebbe fatto arrivare, tramite alcune persone che la seguono, due filmati di auguri, uno a Natale e uno per il suo compleanno. Un gesto cui Ida avrebbe risposto con un semplice “grazie”. Un modo, probabilmente, per continuare a mantenere chiusi i rapporti con Mario.

Da parte di Cusitore, invece, questi due video potrebbero essere stati un tentativo di riavvicinamento. Non sarebbe la prima volta, dopo che Ida ha lasciato il trono, lui più volte aveva provato a riconquistarla, anche andando a Brescia. Ma la Platano è rimasta irremovibile sulla sua posizione e non gli ha più dato una seconda possibilità. Da qui l’ex corteggiatore napoletano aveva deciso di sedersi nel parterre del trono over, ma anche questo percorso, per lui, si è concluso con un “nulla di fatto”.

Non si sa se si rifarà avanti ancora con Ida, magari approfittando del fatto che anche lei sia single. Intanto c’è chi spera di rivedere la Platano a Uomini e Donne, come dama e magari anche Cusitore come cavaliere. Del resto il programma di Maria De Filippi regala sempre sorprese e più volte, nel corso delle varie edizioni, si è assistito a riavvicinamenti e ritorni di fiamma.