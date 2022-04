Uomini e Donne, Catia Franchi contro Biagio: “Sei un personaggio finto. Lavoro dalla mattina alla sera” (video)

Secondo round tra Catia Franchi e Biagio Di Maro di ‘Uomini e Donne’. Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere ha chiesto un chiarimento per il trattamento ricevuto dopo una serata per nulla gradita in una pizzeria da asporto (Qui, il video).

Tra la sorella di Elisabetta Franchi e l’ex corteggiatore nasce un botta e risposta senza fine:

Sei un personaggio finto. Io lavoro dalla mattina alla sera. Non ti ho proprio detto chi ero. Sei un miserabile. Ti sei inventato delle grandi storie. Non sei sincero. Sono molto calma. Non puoi proporre ad una donna una cosa e poi fai un’altra cosa, il sushi, e poi un’altra cosa… Sei un poveraccio, prometti le cose e ne fai altre. Hai tempo da perdere. Forse tu qui non cerchi l’amore. Io non sono qui per farmi pubblicità. Io in pizzeria ci vado spesso. Senza posate? Un uomo non mi ci può portare la prima sera.

Biagio non ha apprezzato, in particolare, due comportamenti: un selfie scattato in camerino con le scarpe sporgenti sul divano. E delle foto modificate durante una cena postate proprio sui social:

Io sono un uomo vero, pulito. Io sapevo lei chi era. Il tuo profilo Instagram parla. A me non mi interessa chi sei. Si dà quest’aria… Ti senti una dea del cielo. Con la signora Catia sono uscito perché mi interessava.

A prendere le difese di Catia ci pensa Tina Cipollari (“Siccome porti un cognome importante, vieni massacrata”)

Sei un gran pagliaccio. Io cerco l’amore. Non che qualcuno mi racconti delle balle. Vivo in un appartamento normalissimo. Ho il mio lavoro. Lavoro tante ore al giorno. Quando riesco vado in bicicletta, mi alleno. Faccio le maratone. Non vado nei ristoranti chic. Non mi interessa nulla.

Biagio o Catia: voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/jZmswTvGyo — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 29, 2022