La vita è fatta di piccole cose, quelle che diamo per scontate, e ci accorgiamo della loro esistenza solamente quando ci vengono tolte.

Lo stesso discorso può essere adattato per la tv: quante volte abbiamo assistito a proteste e moti popolari quando un qualcosa al quale eravamo ampiamente abituati ci viene tolto all’improvviso: la sigla di Beautiful, il tappeto musicale di Tg5 PrimaPagina, il Festivalbar…

Provate anche solo ad immaginare un 24 dicembre senza Una poltrona per due? Abbiamo già i brividi…

La premessa, ovviamente, è seriosa e ironica (di questi tempi, specificare ogni cosa è un dovere).

Veniamo, quindi, ai fatti.

Per quanto riguarda Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, è da registrare un importante, per non dire storico, cambiamento.

Il tema musicale composto da Agostino Penna, il musicista, cantante e compositore che curò gli intermezzi musicali delle prime edizioni di Uomini e Donne, direttamente in studio, e che è tornato in tv, dopo un lungo periodo di assenza, partecipando alla scorsa edizione di Tale e Quale Show (e vincendola), infatti, è stato sostituito da un jingle nuovo di zecca.

I partecipanti di Uomini e Donne, sia quelli del Trono Classico che del Trono Over, quindi, dalla puntata di ieri, fanno il loro ingresso con un tappeto musicale diverso da quello che c’è sempre stato, un jingle storico, che, nei primi anni 2000, durante il boom delle suonerie per cellulari, fu tra i più gettonati.

Il nuovo jingle, che potete ascoltare di seguito, lascia un po’ interdetti. Sarà una questione di abitudine, certo, discorso che vale per ogni cosa nuova, ma il nuovo tema musicale di Uomini e Donne ha anche qualcosa di involontariamente comico.

Come riporta il sito di Sorrisi e Canzoni Tv, il nuovo tema è un loop tratto da un brano acid jazz di Andy L (nome d’arte di Andy Lewis, produttore e musicista) intitolato As Cool As, pubblicato per la prima volta nel 2014.

Con tutto il rispetto per il compositore, di cui rispettiamo il lavoro, il jingle, caratterizzato da un riff di sassofono insistente, sembra più adatto per un’eventuale nuova edizione di Colpo Grosso che per Uomini e Donne.

Come già scritto in precedenza, i primi piani dei partecipanti, con la nuova musica in sottofondo, ti strappano involontariamente una risata imbarazzata.

L’atmosfera ricorda vagamente Fantozzi, Filini e Calboni che, ne Il Secondo Tragico Fantozzi, entrano nel night club L’Ippopotamo, ordinando “tre scotches”.

In breve, aridatece Agostino Penna!