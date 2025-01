Uomini e Donne, la cacciata di Michele Longobardi: tutte le reazioni

La cacciata (in due atti) di Michele Longobardi dal trono di ‘Uomini e Donne’ per una serie di segnalazioni è stato uno dei temi caldi della giornata televisiva. Dopo la messa in onda, l’ormai ex tronista è tornato sui propri social, come riportano diversi siti tra cui Isa & Chia, per raccontare, in parte, quello che è accaduto a quasi un mese dall’ultima registrazione:

“Quando si sbaglia è giusto metterci la faccia facendo una grande assunzione di responsabilità, di colpe. Inutile incolpare persone, per quanto cattive e approfittatrici, inutile elencare attenuanti. Le mie scuse più sincere vanno alle persone che credevano in me e che meritavano un epilogo migliore. Ci sentiamo presto, Michele”.

A poche ore dall’addio forzato del ragazzo, Alessandra, la donna che, con le sue rivelazioni choc, ha messo definitivamente la parola fine al suo trono, ospite di ‘Casa Lollo’ del blogger Lorenzo Pugnaloni, ha svelato inediti dettagli su quello che è accaduto tra di loro, su Instagram, lontano dalle telecamere:

“Ho investito del tempo, quando investi del tempo è pur sempre un rimanerci male. A me dispiace che io abbia perso del tempo a stargli dietro, anziché stare un’ora con te in videochiamata con lui avrei potuto farmi le unghie o grattarmi i piedi. Dovevi semplicemente dirmi: “Ale, grazie mille, sei carina, ma io sono focalizzata nel mio percorso!”. Ma lui non era focalizzato nel suo percorso! Sicuramente lui non sentiva solo me all’interno del programma”.

Ad oggi, le due ex corteggiatrici di ‘Uomini e Donne‘, Amal e Veronica, hanno deciso di non commentare gli ultimi accadimenti. Chi, invece, ha deciso di rompere il silenzio è stata Genny Casu che, qualche settimana fa, ha subito lo stesso triste destino da parte di Alessio Pecorelli che ha violato ripetutamente il regolamento della trasmissione:

“Ragazzi quello che è successo nel mio di percorso a confronto era acqua santa a questo punto! Aiuto!”