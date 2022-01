Uomini e Donne, Gianni Sperti legge le chat di Biagio: “Ha chattato con Jo Squillo. Vuole fare il GF o L’Isola” (video)

Oggi, nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, Gianni Sperti, per testare la veridicità dei gesti e delle parole di Biagio Di Maro, ha voluto leggere i messaggi sul suo cellulare. L’opinionista non crede che il cavaliere napoletano sia interessato a conoscere una donna da frequentare fuori dalla trasmissione (Qui, il video).

Dopo aver analizzato attentamente il contenuto del telefonino, il responso dell’ex ballerino di ‘Amici’ è chiaro:

Questo telefono è abbastanza vuoto. Nel suo registro chiamate c’è una sola telefonata. Il resto è stato tutto cancellato. Su Whatsapp non ci sono le videochiamate. Non c’è nessuna chat compromettente con qualche donna. Sono andato su Instagram. Ha chattato con Jo Squillo. C’è una chat con una signora che gli dice: ‘Spacca tutto’. Lui le risponde: ‘Come minimo. E’ l’anno mio. Per poi o Grande Fratello o L’Isola dei famosi. Ci riuscirò. E lei risponde: ‘Lo so sei tenace’.