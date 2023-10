Beatriz D’Orsi, il commento su Facebook del 2021 contro Uomini e Donne

Beatriz D’Orsi è sicuramente una delle protagoniste del trono classico di ‘Uomini e Donne’ stagione 2023 – 24. Dopo una iniziale titubanza, la ragazza, di origini brasiliane ma residente a Milano, alla fine, ha deciso di corteggiare Brando. Poche ore fa, però, sui social, i fan della trasmissione di Canale 5 hanno tirato fuori dal cilindro un vecchio commento della ragazza postato su Facebook.

Uomini e Donne Beatriz D'Orsi: chi è la corteggiatrice di Brando Ephrikian di Uomini e Donne

Beatriz, infatti, due anni fa, sul proprio profilo pubblico, il 18 marzo 2021, nella giornata dedicata alle vittime del Covid, applaudiva all’iniziativa della produzione e di Mediaset di sospendere temporaneamente la messa in onda di ‘Uomini e Donne’ ed ‘Amici’ per commemorare chi ha perso la vita a causa del Coronavirus. Dopo aver postato, sulla bacheca, un articolo del Corriere, la corteggiatrice del programma di Maria De Filippi (ai tempi in qualità di semplice utente) si è lasciata andare a considerazioni personali che, rilette oggi, sembrano cozzare con la realtà dei fatti:

Sarebbe giusto se non tornassero questi programmi nel rispetto dell’intelligenza. Poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare

Ad oggi, il post, non ancora rimosso dal web, ha acceso una forte polemica in rete. Tutti/e si chiedono… cosa le avrà fatto cambiare idea in maniera tanto radicale? Ma soprattutto, il post incriminato sarà oggetto di discussione nelle prossime registrazioni?

COSA PENSA BRANDO EPHRIKIAN DI BEATRIZ D’ORSI

Intervistato dalla rivista ufficiale di ‘Uomini e Donne’, il neo tronista ha espresso il proprio pensiero su Beatriz che, nell’ultima esterna, ha anche baciato:

“Beatriz mi piace molto esteticamente, è una bellissima ragazza. Ma è anche colta, intelligente, le piace leggere. Non posso dire altro in base alla conoscenza che abbiamo, ancora agli inizi. Cosa mi piace meno di lei? Non so, forse dovrebbe affrontare gli argomenti con più spensieratezza. Ma questo non è propriamente un difetto”

Questo retroscena inedito rimetterà i discussione il nascente rapporto tra il ragazzo e la sua corteggiatrice? Chi vivrà vedrà…