Uomini e Donne: una coppia del trono over si è lasciata? La verità

Cosa è successo tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, ex protagonisti del trono over? Tutta la verità sulla presunta crisi di coppia

Nelle ultime ore, gli appassionati telespettatori di ‘Uomini e Donne‘ hanno assistito, sui social, ad una vera e propria saga con protagonisti due ex volti del trono over. Si tratta di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. La coppia, attraverso, due messaggi sui rispettivi profili Instagram, hanno avvalorato le voci di una profonda crisi senza margini di ripensamento.

A poche ore, però, dall’annuncio ufficiale, l’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi è corso dalla fidanzata per un vero e proprio incontro chiarificatore per non perdere quello costruito durante i quattro mesi di frequentazione:

“Errare è umano, ammetterlo è sovraumano. Ma amare è divino, soprattutto quando l’amore è profondo e intenso. Ciò che mi rende diverso è ciò che mi rende più forte. Essere sempre me stesso, onesto e sincero. Per questo farò di tutto affinché possiamo tornare a essere felici. Oggi 23 agosto sono quattro mesi di #habibi”

Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares di Uomini e Donne in crisi? La verità

L’ex dama, rispondendo alle domande dei propri followers, ha spiegato che non si è affatto pentita di aver pubblicato una sorta di comunicato sui social ma di aver concesso una seconda possibilità al compagno in nome dell’amore forte che provano reciprocamente da quando sono usciti assieme dal programma:

“Ho scelto di dare una possibilità a Cristiano, devo capire tanto anche dai miei errori vivendo e continuando il nostro rapporto. Ci aiuteremo e cercheremo di capire, useremo meno i social. Quando vedrete che pubblicherò foto da sola senza Cristiano perché il social è mio e non di coppia, per questo sarà anche diverso l’utilizzo. Alla gente che ha detto che siamo falsi, che abbiamo creato tutto per tornare a Uomini e Donne, voglio dire no, semplicemente siamo umani e abbiamo sbagliato e basta.

Quindi noi continueremo a stare insieme, oggi ho fatto questa scelta perché l’amore è forte è vero. Parlo da parte mia ma sto avendo dimostrazioni, non voglio parlare per Cristiano ma se questo amore è stato così forte può avere una seconda possibilità se dall’altra parte c’è la voglia di aiutarsi e migliorare per andare avanti. Quindi alle malelingue dico che nessuno ha studiato niente siamo solo umani, siamo persone che hanno voglia di costruire ma hanno anche delle paure”