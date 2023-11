Uomini e Donne: ritorna Armando Incarnato

Anticipazioni registrazione oggi 7 novembre 2023 di Uomini e Donne: il ritorno di Armando Incarnato nel trono over dopo tre mesi di assenza

Oggi, 7 novembre 2023, è stata registrata una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’. Oltre allo sbarco sul trono di Ida Platano, c’è un importante colpo di scena che farà felici tutti i fan della trasmissione di Canale 5, ovvero il ritorno di Armando Incarnato.

Dopo appena 3 mesi di assenza, il cavaliere napoletano, come riporta Superguidatv.it, ritorna alla corte di Maria De Filippi per trovare l’anima gemella. Prima di lui, nelle settimane scorse, sono rientrati Marcello Messina, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Roberta Di Padua che, negli ultimi anni, hanno animato le vicende sentimentali (e non solo del trono over).

Armando siederà normalmente tra le sedute del parterre maschile. Non corteggerà Ida e, come anticipa AmiciNews, non ci sono, ad oggi, possibili avvicinamenti amorosi con Barbara.

Mi dispiace deludervi ma NESSUNA interazione tra Barbara e Armando, almeno in questa registrazione.#UominieDonne — AMICI NEWS (@amicii_news) November 7, 2023

L’amicizia tra Ida Platano e Armando Incarnato di Uomini e Donne

Proprio durante gli anni all’interno dello studio di ‘Uomini e Donne’, tra la neo tronista ed Incarnato è nata una vera amicizia proseguita, nel tempo, anche lontano dalle telecamere. Nel dicembre scorso, durante una cena proprio con Ida e l’allora fidanzato Alessandro Vicinanza, tenutasi a Napoli, Armando aveva detto le seguenti parole: “Questi ragazzi sono bellissimi. Io no ci credevo. Però vi posso dire che è la verità. È la cosa più bella che nasce a Natale. Come Gesù. Qualcuno ha detto che l’amicizia non esiste. Io vi dico che l’amicizia esiste ed esiste pure l’amore” scatenando l’ira di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri convinti che si trattasse di una frecciatina nei loro riguardi.

Ai tempi della relazione con Riccardo, Armando ha difeso, più volte, Ida sia in studio che sui social: “Per la mia amata sorella: Ciao Soreeeee’ @idaplatano. Un saluto dal… Anche da qui vedo e leggo, quando ho linea, che a molti brucia ancora il… Ma a quelli come noi, non ha mai fatto paura niente e nessuno. Ricorda che di mezzi uomini e donne di apparenza ne é pieno il mondo é la nostra sostanza a fare la differenza. Ciao Vita”