Uomini e Donne anticipazioni: nuova secchiata di Tina Cipollari a Gemma Galgani

Ieri, domenica 3 settembre 2021, è stata registrata una nuova puntata di ‘Uomini e Donne‘ che andrà in onda nelle prossime settimane. Grazie ai colleghi di BlastingNews, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni del nuovo appuntamento con protagoniste Gemma Galgani e Tina Cipollari. Si legge:

La registrazione di U&D del 3 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena per il trono over. Infatti, nel corso delle riprese, l’opinionista Tina Cipollari ha tirato, per l’ennesima volta, un secchio d’acqua addosso a Gemma Galgani. […] Essendo la prima sfilata della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, è ipotizzabile che Gemma si sia cimentata in qualche performance originale e sia stata proprio l’esibizione di Galgani a suscitare l’idea di Tina Cipollari di tirarle, al termine, un secchio d’acqua.