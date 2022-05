Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Veronica Raimondi

Battute finali per la stagione 2021 – 2022 di ‘Uomini e Donne’. Dopo Luca Salatino, anche Veronica Raimondi, nella giornata di oggi, ha fatto la sua scelta.

Grazie ai sempre informati colleghi di ‘Uominiedonnetronoclassicoeover’, ripresi da ‘Vicolodellenews.it’, siamo in grado di fornirvi l’identità del ragazzo su cui è ricaduta la decisione finale della protagonista del programma di Maria De Filippi. Se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite la lettura del post.

La scelta di Veronica Raimondi è stata Matteo Farnea.

Solo poche settimane fa, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, l’ormai ex corteggiatore aveva dichiarato di avvertire delle belle sensazioni sulla conoscenza con quella che sarebbe diventata la sua compagna con cui avrebbe subito iniziato una vera e propria storia d’amore:

L’idea del futuro con Veronica c’è. Anche se è presto, comunque ci penso. Sarà sicuramente un po’ difficile, perché io vivo a Roma, lei vive a Ferrara, però allo stesso tempo penso che se due si piacciono davvero, sarebbe solo un problema di logistica facilmente risolvibile. Io credo che siamo affini, nel modo in cui viviamo. Pensando a un futuro con lei, penso positivo.

Nulla da fare, invece, per Andrea Della Cioppa che, sempre sulla rivista ufficiale del dating show di Canale 5, aveva espresso qualche perplessità sulla spontaneità del rivale in amore: