Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Ieri, mercoledì 25 febbraio 2021, è stata registrata una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’. Grazie alle sempre informate talpe del Vicolodellenews.it, siamo in grado di rivelarvi, un colpo di scena che riguarda una delle coppie formatasi all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo mesi di tira e molla, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di uscire assieme dal programma perché innamorati. Ecco il racconto dettagliato della scelta:

“Si parte con un rwm della puntata scorsa dove entrambi hanno dichiarato di essere innamorati. Dopo ciò Maria De Filippi li fa sedere al centro dello studio con le sedie rosse per poter fare la scelta che ormai era nell’aria da tempo. Roberta, molto bella con un tubino nero corto e scollato, ringrazia tutti quanti, dichiara di nuovo di essere innamorata e per tale motivo è giusto che si viva la sua storia d’amore lontano dai riflettori. Poi prende parola Riccardo che si emoziona e si mette a piangere e tra le lacrime si dichiara anche lui innamorato e desideroso di viversi Roberta come si deve fuori di lì. Ballano al centro dello studio e si baciano con la mascherina, scendono anche i petali perché Maria dice che sapeva che a Roberta avrebbero fatto piacere. Mentre ballano lui la tocca molto ovunque e poi le tira più volte giù il vestito per coprirla. Da sottofondo la canzone di Deddy di Amici “Il cielo contromano””.

Auguri alla neo coppia!