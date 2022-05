Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Luca Salatino

Negli scorsi giorni, è stata registrata la scelta di Luca Salatino, ormai ex tronista in carica dell’ultima stagione di ‘Uomini e Donne’.

Grazie ai sempre informati di ‘Uominiedonneclassicoeover’ ripresi dal ‘Vicolodellenews, siamo in grado di rivelarsi su chi è ricaduta la scelta finale del protagonista del programma di Maria De Filippi.

Se non volete rovinarvi la sorpresa, non continuate la lettura del post che contiene spoiler sulla puntata in onda nelle prossime settimane.

Luca Salatino ha scelto Soraia Allam. Presenti alla registrazione anche Matteo Ranieri con la neo fidanzata Valeria Cardone. I due ragazzi, negli ultimi mesi, hanno condiviso lo stesso appartamento diventando amici per la pelle.

Ecco cosa diceva, qualche mese fa, l’ex corteggiatrice ad ‘Uomini e Donne Magazine’ su quello che sarebbe, poi, diventato il suo fidanzato:

All’inizio ero molto titubante perché non mi sembrava il mio tipo. Ho sempre avuto a fianco uomini pieni di sé e super competitivi. Però esteticamente lo trovavo molto bello. Quindi mi sono detta che, dopo quattro anni da single, era il momento di vedere se era cambiato qualcosa e se Luca poteva sorprendermi. E infatti così è stato. Luca me lo immaginavo proprio così. Avevo seguito anche mentre corteggiava Roberta, e mi era apparso subito una persona dolce, dalla battuta pronta e capace di metterti a tuo agio. Mi ha fatto tanto ridere quando abbiamo cantante. È bello avere a che fare con una persona così espansiva, sono stata molto belle nell’esterna con lui […] Luca finora rispecchia molte delle caratteristiche che vorrei in un ragazzo. Poi è Acquario come me, credo che siamo più simili di quanto non possiamo immaginare.

Sarà vero amore?! Se son rose fioriranno…