Il daiting show di Maria De Filippi non smette mai di stupirci, la storica dama si scontrerà ancora con il cavaliere e ci sarà un ritorno

Uomini e Donne, anticipazioni: Sabrina distrutta torna in studio, Mario e Gemma ormai ai ferri corti

Saranno puntate ricche di colpi di scena quelle che ci attendono nei prossimi giorni, già a partire dallo scorso lunedì a Uomini e Donne è accaduto praticamente di tutto. Negli appuntamenti che andranno in onda fino al 14 novembre vedremo Gemma Galgani sempre più in lotta con Mario Lenti, ma assisteremo a un ritorno inaspettato, quello di Sabrina Zago, che sembrava aver trovato al felicità al fianco di Nicola.

Ma si, il programma di Maria De Filippi può regalare spesso finali inaspettati e nei prossimi giorni – a quanto pare – ne avremo la prova. Secondo le anticipazioni del daiting show – rese note da Lorenzo Pugnaloni – le nuove puntate saranno molto interessanti e, quindi, assolutamente da non perdere.

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa accadrà nelle prossime puntate?

Gli spoiler del daiting show sono chiari, nei prossimi appuntamenti il rapporto tra Mario Lenti e Gemma Galgani si interromperà bruscamente. Dopo che il cavaliere aveva fatto capire alla dama di non essere interessato, ha continuato le sue conoscenze e con lo storico personaggio avevano deciso di rimanere amici, ma le cose cambieranno drasticamente.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, pare che Gemma continuerà a punzecchiare il cavaliere dopo aver assistito alle sue varie uscite, ma le sue parole daranno molto fastidio a Mario, che deciderà di mettere un punto definitivo al suo rapporto con la Galgani, annunciando che da questo momento in poi non la considererà più, praticamente farà finta che non esiste. Una chiusura netta verso cui la dama probabilmente poco potrà fare.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo anche al ritorno di Sabrina Zago. La dama all’incirca un mese fa era uscita dallo studio con Nicola, con cui sembrava che le cose andassero bene. Ma la storia, a quanto pare, non avrebbe funzionato e così la dama deciderà di tornare per rimettersi subito in gioco, infatti, inizierà già a conoscere nuovi cavalieri. Secondo le anticipazioni del daiting show di Maria De Filippi, pare che Mario troncherà con Cinzia che intanto proverà a confrontarsi nuovamente con Rocco. Da qui ne nascerà una discussione, che costringerà la conduttrice a intervenire, spiegando a entrambi che non li farà sedere più uno davanti all’altra, perché le fanno solo perdere tempo dal momento che non sono intenzionati a ricucire il loro rapporto.

Ampio spazio sarà dato anche ad Agnese e Federico, dopo dubbi, lacrime e tentennamenti, alla fine la dama deciderà di troncare con il cavaliere, lo dirà subito dopo che lui ha spiegato come ancora non si sentisse attratto da lei al 100%. Così lei si riavvicinerà di nuovo a Roberto e sembra che subito entreranno in sintonia, cosa che darà un po’ di fastidio a Mastrostefano.