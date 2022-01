Uomini e Donne anticipazioni: ospiti Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim

Giovedì 27 e venerdì 28 gennaio 2022, si sono registrate le nuove puntate di ‘Uomini e Donne’. Grazie al ‘Vicolodellenews.it’, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni di quello che è accaduto in studio. Se non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite la lettura del post.

– C’è un duro scontro tra Armando Incarnato e Matteo Ranieri: il tronista del programma di Maria De Filippi si è sentito tradito dal protagonista del trono over per aver chiesto a Denise di approfondire la conoscenza. Dopo un acceso confronto, l’hair stylist chiede scusa al ragazzo e si tira indietro. L’ex fidanzato di Sophie Codegoni, a quel punto, chiede scusa alla propria corteggiatrice.

– Matteo e Federica, in esterna, si sono baciati. La ragazza, però, in trasmissione, ha manifestato una certa insofferenza nei confronti del tronista che, a suo dire, si farebbe condizionare troppo dagli atteggiamenti e stati emotivi di Denise.

– Dopo la segnalazione di una settimana prima, Luca decide di indagare sull’autenticità di Eleonora. Il tronista, dopo averci riflettuto ampiamente, decide di credere alla buona fede della corteggiatrice. Intanto, è uscito anche con Lily con cui ha creato una certa sintonia.

– Gemma Galgani non è uscita con nessuno ma nota, nel parterre, maschile, un nuovo cavaliere Franco, che, però, decide di approfondire una signora, scesa a corteggiarlo.

– Ida Platano, che nell’ultimo appuntamento si è messa a piangere per Riccardo Guarnieri, è stata colta da un momento di nostalgia. Ha ammesso che sarà difficile trovare un amore coinvolgente come quello con l’ex compagno. Scende un uomo a corteggiarla e lei lo tiene, anche se non convinta.

– Ospiti, come anticipa la pagina Instagram @uominiedonneclassicoeover, Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Ritorno, dopo l’addio tra le polemiche, della coppia Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim.